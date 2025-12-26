Электромобилизация — реалии и перспективы

«За рулем» выяснил, насколько сегодня оправдана покупка электромобиля в России

Электромобиль Атом и Гигафабрика

До недавних пор электромобили и подзаряжаемые гибриды в России считались уделом энтузиастов. Массовыми такие машины не были. Сейчас все поменялось – годовые продажи составляют десятки тысяч экземпляров. Моделей на электрической тяге предлагается множество. А этой зимой дан старт производству первого российского электромобиля – Атома.

В декабре состоялось не менее важное событие – в Калининграде открыли первый отечественный завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей. Гигафабрика (так назвали это предприятие) сможет выпускать до 50 тысяч аккумуляторов в год.

Зарядные станции для электромобилей

По прогнозам, в ближайшие годы объем российского рынка электромобилей и подзаряжаемых гибридов превысит стотысячную отметку и продолжит дальнейший рост. Соответственно, все эти машины надо будет заряжать. В каком состоянии у нас находится соответствующая инфраструктура?

Согласно данным агентства «Автостат», на начало 2025 года в России установлено 8368 общественных зарядных станций (из них 4605 – медленные и 3763 – быстрые). На одну станцию приходится 14 «батарейных» машин. Для сравнения, в Норвегии соотношение один к десяти. Так что потенциал для дальнейшего роста количества ЭЗС есть.

Инфраструктура для электромобилей

Массовый переход на электротранспорт невозможен без развитой зарядной инфраструктуры, что подтверждает глобальный опыт. Яркий тому пример – Норвегия, где на долю электромобилей приходится 80% продаж новых автомобилей.

Аналогичная динамика прослеживается и в Москве, где развернуто уже свыше 800 публичных зарядных станций. Это способствовало тому, что сегодня в столице зарегистрировано более трети всех подзаряжаемых автомобилей страны.

Серьезный вклад в развитие инфраструктуры вносит оператор «Росатом Сеть зарядных станций» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома»). Его сеть в Москве насчитывает более 115 точек, которыми активно пользуются около 18 тысяч электромобилистов. И они востребованы: средняя загрузка станций составляет 10%, достигая 30% на наиболее популярных локациях.

При этом готовность пользователей платить за качественный сервис подтвердил и переход на платную модель проекта «Энергия Москвы» – через три месяца клиенты вернулись к прежнему уровню активности после кратковременного адаптационного периода.

Поставщиком зарядных станций выбран российский производитель «Парус Электро».

Зарядные хабы на трассах и в регионах

Начальный этап создания инфраструктуры в России пройден. Сейчас фокус смещается на качественный рост: наращивание парка электромобилей в регионах, развитие мощных зарядных комплексов и реализацию мер господдержки для таких капиталоемких проектов. Электротранспорт рассматривается как часть более масштабной экосистемы «умной» мобильности и чистой энергетики.

Формирование зарядной сети требует значительных инвестиций и длительного срока окупаемости, что делает хаотичное развитие неэффективным. Ключом к успеху является единая система регулирования, обеспечивающая совместимость оборудования и равномерное покрытие, а также координацию между бизнесом, энергетиками и государством.

Редкий владелец электромобиля в нашей стране обходится без приложения АтомЭнерго.

От точечного покрытия к комплексной экосистеме для электромобилей

Оператор «Росатом Сеть зарядных станций» развивает сеть ЭЗС опережающими темпами. В основе стратегии – комплексный подход, включающий использование отечественного оборудования, собственной IT-платформы для управления зарядными сессиями и круглосуточной сервисной и клиентской поддержки.

Вся энергия, поставляемая на станции, является низкоуглеродной, что подтверждается специальными сертификатами «Чистая энергия Росатома». С начала 2025 года через станции сети было поставлено почти 6 млн кВт·ч «чистой» электроэнергии.

Как часто люди заряжают электромобили дома. Инфографика «Автостата».

Сейчас «Росатом Сеть зарядных станций» делает следующий стратегический шаг: от развития сети станций для быстрой подзарядки переходит к созданию комплексной экосистемы в местах длительного пребывания автомобилей – у жилых домов, офисов и торговых центров. Доступность и видимость сети считаются ключевыми факторами, влияющими на уверенность водителей и, как следствие, на спрос на электротранспорт. Развитие электрозарядной инфраструктуры Росатома ведется в рамках бизнес-направления «Электромобильность». Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» – управляющая компания Топливного дивизиона госкорпорации.

На сегодняшний день «Росатом» развернул уже более 260 станций в 16 регионах, что составляет почти 10% от всех быстрых ЭЗС в России. С начала 2025 года на ЭЗС госкорпорации было совершено более 190 тысяч зарядных сессий.

Загрузка общественных сетей зарядных станций. Инфографика «Автостата».

Валерий Макелов, генеральный директор ООО «РСЗС»:

— Наша сила – в способности не следовать за трендами, а формировать новую реальность. Мы создаем не просто сеть зарядок, а интеллектуальную экосистему, которая делает электромобиль массовым и удобным. Его зарядка должна стать такой же привычной, как заправка бензином – надежной, экономичной и предсказуемой. Обеспечивая эту инфраструктуру «зеленой» энергией и отечественными технологиями, мы решаем задачу не только транспорта, но и энергетического суверенитета, закладывая основу для целой новой отрасли. Электромобильность вступает в эпоху прагматики, и наша миссия – обеспечить ей прочный фундамент.