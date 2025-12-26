Экология
Электромобилизация — реалии и перспективы

«За рулем» выяснил, насколько сегодня оправдана покупка электромобиля в России

Электромобиль Атом и Гигафабрика

До недавних пор электромобили и подзаряжаемые гибриды в России считались уделом энтузиастов. Массовыми такие машины не были. Сейчас все поменялось – годовые продажи составляют десятки тысяч экземпляров. Моделей на электрической тяге предлагается множество. А этой зимой дан старт производству первого российского электромобиля – Атома.

В декабре состоялось не менее важное событие – в Калининграде открыли первый отечественный завод по выпуску литий-ионных аккумуляторных батарей. Гигафабрика (так назвали это предприятие) сможет выпускать до 50 тысяч аккумуляторов в год.

Зарядные станции для электромобилей

По прогнозам, в ближайшие годы объем российского рынка электромобилей и подзаряжаемых гибридов превысит стотысячную отметку и продолжит дальнейший рост. Соответственно, все эти машины надо будет заряжать. В каком состоянии у нас находится соответствующая инфраструктура?

Согласно данным агентства «Автостат», на начало 2025 года в России установлено 8368 общественных зарядных станций (из них 4605 – медленные и 3763 – быстрые). На одну станцию приходится 14 «батарейных» машин. Для сравнения, в Норвегии соотношение один к десяти. Так что потенциал для дальнейшего роста количества ЭЗС есть.

Инфраструктура для электромобилей

Массовый переход на электротранспорт невозможен без развитой зарядной инфраструктуры, что подтверждает глобальный опыт. Яркий тому пример – Норвегия, где на долю электромобилей приходится 80% продаж новых автомобилей.

Аналогичная динамика прослеживается и в Москве, где развернуто уже свыше 800 публичных зарядных станций. Это способствовало тому, что сегодня в столице зарегистрировано более трети всех подзаряжаемых автомобилей страны.

Серьезный вклад в развитие инфраструктуры вносит оператор «Росатом Сеть зарядных станций» (входит в контур управления концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион «Росатома»). Его сеть в Москве насчитывает более 115 точек, которыми активно пользуются около 18 тысяч электромобилистов. И они востребованы: средняя загрузка станций составляет 10%, достигая 30% на наиболее популярных локациях.

При этом готовность пользователей платить за качественный сервис подтвердил и переход на платную модель проекта «Энергия Москвы» – через три месяца клиенты вернулись к прежнему уровню активности после кратковременного адаптационного периода.

Поставщиком зарядных станций выбран российский производитель «Парус Электро».
Поставщиком зарядных станций выбран российский производитель «Парус Электро».

Зарядные хабы на трассах и в регионах

Начальный этап создания инфраструктуры в России пройден. Сейчас фокус смещается на качественный рост: наращивание парка электромобилей в регионах, развитие мощных зарядных комплексов и реализацию мер господдержки для таких капиталоемких проектов. Электротранспорт рассматривается как часть более масштабной экосистемы «умной» мобильности и чистой энергетики.

Формирование зарядной сети требует значительных инвестиций и длительного срока окупаемости, что делает хаотичное развитие неэффективным. Ключом к успеху является единая система регулирования, обеспечивающая совместимость оборудования и равномерное покрытие, а также координацию между бизнесом, энергетиками и государством.

Редкий владелец электромобиля в нашей стране обходится без приложения АтомЭнерго.
Редкий владелец электромобиля в нашей стране обходится без приложения АтомЭнерго.

От точечного покрытия к комплексной экосистеме для электромобилей

Оператор «Росатом Сеть зарядных станций» развивает сеть ЭЗС опережающими темпами. В основе стратегии – комплексный подход, включающий использование отечественного оборудования, собственной IT-платформы для управления зарядными сессиями и круглосуточной сервисной и клиентской поддержки.

Вся энергия, поставляемая на станции, является низкоуглеродной, что подтверждается специальными сертификатами «Чистая энергия Росатома». С начала 2025 года через станции сети было поставлено почти 6 млн кВт·ч «чистой» электроэнергии.

Как часто люди заряжают электромобили дома. Инфографика «Автостата».
Как часто люди заряжают электромобили дома. Инфографика «Автостата».

Сейчас «Росатом Сеть зарядных станций» делает следующий стратегический шаг: от развития сети станций для быстрой подзарядки переходит к созданию комплексной экосистемы в местах длительного пребывания автомобилей – у жилых домов, офисов и торговых центров. Доступность и видимость сети считаются ключевыми факторами, влияющими на уверенность водителей и, как следствие, на спрос на электротранспорт. Развитие электрозарядной инфраструктуры Росатома ведется в рамках бизнес-направления «Электромобильность». Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» – управляющая компания Топливного дивизиона госкорпорации.

На сегодняшний день «Росатом» развернул уже более 260 станций в 16 регионах, что составляет почти 10% от всех быстрых ЭЗС в России. С начала 2025 года на ЭЗС госкорпорации было совершено более 190 тысяч зарядных сессий.

Загрузка общественных сетей зарядных станций. Инфографика «Автостата».
Загрузка общественных сетей зарядных станций. Инфографика «Автостата».

Валерий Макелов, генеральный директор ООО «РСЗС»:

— Наша сила – в способности не следовать за трендами, а формировать новую реальность. Мы создаем не просто сеть зарядок, а интеллектуальную экосистему, которая делает электромобиль массовым и удобным. Его зарядка должна стать такой же привычной, как заправка бензином – надежной, экономичной и предсказуемой. Обеспечивая эту инфраструктуру «зеленой» энергией и отечественными технологиями, мы решаем задачу не только транспорта, но и энергетического суверенитета, закладывая основу для целой новой отрасли. Электромобильность вступает в эпоху прагматики, и наша миссия – обеспечить ей прочный фундамент.

Тимкин Юрий
Фото:Росатом, Автостат
26.12.2025 
