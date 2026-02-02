Экология
«Автотор» анонсировал две модели под собственной маркой

Две модели Амберавто стартуют на «Автоторе» в 2026 году — известны характеристики

В рамках запуска кластера автокомпонентов, включающего завод компактных электромобилей, калининградский «Автотор» анонсировал выход двух новых моделей.

Как сообщает источник, одной из моделей будет Амберавто А1 – 4-местный субкомпактный ситикар с габаритами 3160 х 1610 х 1820 мм и колесной базой 2100 мм. 20-сильный электромотор на передней оси способен разогнать машину до 85 км/ч, а запас хода составляет 250-300 км.

Похожие по характеристикам квадрициклы «Автотор» уже выпускает под брендом Eonyx, но те машины – проект коммерческого транспорта в соавторстве с «восточным партнером».

А вот Амберавто А1 – это, по всей вероятности, легковушка совместной разработки «Автотора» и Московского политеха, ранее фигурировавшая в СМИ как Amber.

Вторая модель – это Амберавто А3, пишет источник со ссылкой на данные от производителя.

Это уже полноценная машина с длиной кузова 3720 мм, шириной 1640 мм и базой 2390 мм. Привод передний, электромотор развивает 68 л.с., максималка – 102 км/ч, запас хода – до 330 км.

По предварительным данным, А3 является клоном китайского хэтча JMEV EV3. Как сообщает автор заметки, А1 и А3 сейчас проходят сертификацию, а выпуск «старшего» намечен на вторую половину 2026-го.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Российская газета
