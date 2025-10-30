Экология
Каршеринг «пересаживают» на электро? В этом городе РФ уже началось!

В Калининграде служба каршеринга купила у «Автотора» электромобили Амберавто А5

В Калининграде после появления электромобилей в такси аналогичная инновация постигла и сферу каршеринга.

Местная компания «Кениг-Рент» реализует проект, в котором электромобили стали доступны горожанам для аренды через сервис Яндекс Драйв. Речь идет о седанах Амберавто А5, которые выпускает расположенный в Калининграде завод «Автотор». Сообщается, что машины уже передаются в работу малыми партиями, и к весне количество занятых в калининградском каршеринге «электричек» достигнет 100 единиц.

Напомним, Амберавто А5 – это переименованный китайский JMEV GSE, спроектированный несколько лет назад при участии Renault.

Не снискав особой популярности под оригинальным названием и «прижившись» на «Автоторе» уже как Амберавто, электрический седан и у нас продавался поначалу вяло. Но затем завод «уронил» цену до 1,6 млн рублей и довольно оперативно распродал складские запасы этих авто. Как видим теперь, часть из них ушла службе каршеринга. По последним данным, весной 2026 года Амберавто А5 должен пережить обновление.

Источник:  Максим Кадаков
Иннокентий Кишкурно
30.10.2025 
