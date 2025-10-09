Экология
24 октября
24 октября
24 октября
Новая модель российской разработки — дизайн запатентован

Завод «Автотор» оформил патент на дизайн электрокара Amber

На сайте Роспатента появился документ, регистрирующий права на дизайн экстерьера электрокара Amber.

Напомним, эту модель сейчас готовят к производству на заводе «Автотор», где она будет выпускаться параллельно с еще одним электрокаром того же класса – это электрокар Eonyx. Но, в отличие от него, Amber – не переименованный «китаец», а совместная разработка «Автотора» и Московского политеха. Патентообладателем в опубликованных документах значится ООО «Завод компактных автомобилей».

Также в патенте указаны авторы внешности Amber – дизайнеры Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов.

Amber с каркасно-панельным кузовом принадлежит к классу тяжелых квадрициклов с автомобильными органами управления – L7 / L7e: мощность до 15 кВт (20 л.с.), максималка до 50 км/ч, нужна постановка на учет в ГАИ (один задний номер мотоциклетного типа), есть доступ на дороги.

Как недавно сообщал «За рулем», еще одной моделью такого класса в России могла стать тольяттинская Zetta, но этот проект провалился.

Источник:  Роспатент
Иннокентий Кишкурно
09.10.2025 
