Этот автомобиль от «Автотора» в Китае — вдвое дешевле

Электромобиль Eonyx можно приобрести в КНР по цене от 419 тыс. рублей

На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство компактных электромобилей Eonyx M1. Все необходимые компоненты для сборки поступают из Китая, от компании Zhejiang Today Sunshine New Energy.

Линейка Eonyx включает три модели с двумя местами: M2, Pickup и «Карго», предназначенные для различных целей. Самый доступный из них – кроссовер Eonyx M2, цена которого стартует от 840 тысяч рублей в единственной комплектации Standart. Длина автомобиля составляет 2860 мм, колесная база – 1800 мм, а емкость тяговой батареи – 150 А.ч.

Согласно информации портала «Южный автомобиль», аналогичная модель в Китае обойдется вдвое дешевле. На одном из известных китайских онлайн-маркетов цена начинается от 5180 долларов, что составляет около 419 600 рублей по текущему курсу.

Eonyx M1

Тем не менее, автомобили Eonyx включены в программу «Электромобиль», что позволяет получить субсидию в размере 35%. Это значит, что цена Eonyx M2 может быть снижена на 294 тыс. рублей, и, таким образом, стоимость автомобиля в рамках программы будет составлять 588 тыс. рублей.

