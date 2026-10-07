Нашумевший Jaguar со спорным дизайном представлен официально

Jaguar представил серийный электрокар Type 01: 1030 сил, запас хода 720 км

Самая мощная модель за всю историю британской марки – теперь не прототип, а серийная машина. Jaguar рассекретила электрокар Type 01, и в продажу он отправится в следующем году.

От концепта Type 00, чей облик вызвал в автомобильном сообществе немало споров, серийная версия унаследовала многое: длинный капот, узкую светодиодную оптику, прозрачную крышу, вытянутый задний свес, выдвижной спойлер и 23-дюймовые колесные диски. Разница в компоновке тоже есть: прототип был двухдверным, а фастбэк для конвейера превратился в четырехдверное гран-туризмо.

Вместо привычной решетки радиатора – заглушка с горизонтальными полосами. Заднего остекления у Type 01 нет вообще, хотя похожее решение уже встречалось у Avatr 12 и Polestar 4.

Аэродинамика тоже в числе козырей: коэффициент сопротивления 0,23 – рекордный показатель для машин марки.

Самое необычное в интерьере – длинная центральная консоль, протянувшаяся по всей длине салона и разделяющая его на индивидуальные зоны. Физических клавиш и «крутилок» здесь искать бесполезно, их просто нет.

Основные функции и системы водитель настраивает через семидюймовый экран и сенсорные панели на рулевом колесе. Отдельного дисплея мультимедийной системы тоже не предусмотрено: навигация и прочие данные выводятся на огромную 24-дюймовую цифровую приборную панель.

Еще один экран выполняет роль цифрового зеркала заднего вида – картинку на него транслирует камера, установленная на крыше.

Техника, цена и старт продаж Type 01

В основе новинки – новая платформа Jaguar Electric Architecture (JEA) с 850-вольтовой архитектурой. Три электромотора выдают суммарно 1030 л.с. и 1365 Н·м крутящего момента, до сотни машина разгоняется всего за 3,2 секунды. Запас хода составляет 720 км, а пополнить заряд батареи с 10 до 80% можно за 22 минуты.

Заказы начнут принимать в начале 2027 года, первые поставки клиентам запланированы на вторую половину следующего года. В Великобритании цена стартует от £130 тыс. – это 14,7 млн руб. по состоянию на 7 октября 2026 года.

Отдельная сюжетная линия – кадровая. В декабре 2025 года Jaguar Land Rover решил уволить своего шеф-дизайнера Джерри Макговерна, отвечавшего за разработку концепта 00. Правда, связывать это решение с негативной реакцией публики на весьма эксцентричный внешний вид прототипа в компании не стали.

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