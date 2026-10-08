Скидка 800 тысяч рублей: в России резко подешевел экономичный внедорожник

Внедорожник Esteo V27 в комплектации Премиум подешевел на 800 000 рублей в РФ

Российский премиальный бренд Esteo решил подстегнуть спрос на свой гибридный внедорожник V27 прямой скидкой в 800 000 рублей. За счет этого машина стала доступнее сразу на 13,5%.

Скидка распространяется на единственную версию модели – «Премиум» / Premium. С дисконтом ценник опускается до 5 120 000 рублей. Раньше вместо такого дисконта покупателям предлагали субсидию по государственной программе льготного автокредитования – 925 000 рублей, однако получить ее можно было лишь при покупке машины в кредит через банк, участвующий в программе.

Esteo V27

Правда, буквально накануне Минпромторг эту программу приостановил. Зато уже посчитал, сколько денег на нее уйдет в 2027 году.

Технически V27 – полноприводный внедорожник с гибридной установкой последовательного типа. За движение отвечают два электромотора: суммарная пиковая мощность – 456 л. с., крутящий момент – до 505 Нм. Объем бензинового ДВС составляет 1498 куб. см, емкость тяговой батареи – 34,31 кВт·ч.

До сотни машина разгоняется за 5,9 секунды. Только на электротяге по циклу WLTP она проезжает до 135 км, а максимальный суммарный запас хода по тому же циклу заявлен на уровне 890 км. В смешанном цикле расход топлива – 7,2 литра на 100 км при баке на 60 литров. Пополнить батарею с 20 до 80% на быстрой зарядке можно минимум за 30 минут.

Esteo V27

Под российские условия модель адаптировали: кузов получил усиленную антикоррозийную обработку, а тяговая батарея – систему терморегулирования. Как уверяют в Esteo, она позволяет аккумулятору эффективно работать даже при низких температурах, так что гибридная силовая установка сохраняет стабильную производительность и в сильные морозы.

Продажи Esteo V27 стартовали в начале августа – он стал первым внедорожником V-серии марки. Собирают его в России, на одном из заводов холдинга «АГР».

В сентябре машина подорожала: единственная комплектация прибавила 170 тыс. рублей (+2,96%) и добралась до 5 920 000 рублей. Изначально же внедорожник стоил скромнее – 5 750 000 рублей.

Нынешняя прямая скидка откатывает ценник к 5 120 000 рублей, то есть на 800 000 рублей ниже сентябрьского уровня.

О планах оснастить гибридный Азимут батареей российского производства «За рулем» рассказывал ранее.

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