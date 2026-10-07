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Гибридный Азимут получит батарею российского производства

«Итэлма» станет поставщиком тяговой батареи для гибридного кроссовера Lada Azimut

Полноприводный гибридный Azimut PHEV 4WD будет оснащен тяговой батареей отечественной разработки и производства – поставщиком выступит компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в группу «Итэлма».

«Гибридная силовая установка Lada Azimut построена по последовательно-параллельной схеме: ДВС передает крутящий момент на передние колеса, а электромоторы приводят в движение и переднюю, и заднюю ось, обеспечивая полный привод и высокую динамику разгона. Для обеспечения надежности АВТОВАЗ будет применять наиболее прогрессивное техническое решение в области тяговых батарей, а именно литий-железо-фосфатную (LFP) батарею, собранную из призматических ячеек», – сообщила пресс-служба АВТОВАЗа.

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Батарея позиционируется как максимально безопасная, с высокой мощностью и проработанной системой термостатирования. Оригинальный блок управления (BMS) защищает аккумулятор от перезаряда, глубокого разряда, перегрева и зарядки «на холодную». Кроме того, он балансирует ячейки, выравнивая их состояние и продлевая общий ресурс. В целом, ресурс литий-железо-фосфатной батареи выше, чем у никель-марганец-кобальтовой, отмечают на АВТОВАЗе.

Пока Азимут выпускается только с ДВС — гибрид и полный привод планируются в 2028-м
Пока Азимут выпускается только с ДВС — гибрид и полный привод планируются в 2028-м

Напомним, САЭ («Итэлма») занимается полным циклом проектирования батарей, а также последующей их сборкой из закупаемых ячеек. Сейчас такие батареи ставят на Evolute i-Joy, Газель e-City, электробусы и троллейбусы.

Ранее «За рулем» сообщал о запуске гигафабрики «Ренэра», производящей батареи из собственных ячеек – такие будут поставлять на «Москвич».

Источник:  АВТОВАЗ. Официально
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