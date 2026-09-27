500 сил и 1000 км пробега — известны характеристики гибридного Азимута

Полноприводный Lada Azimut получит силовую установку мощностью около 500 л.с.

Стали известны технические подробности топ-версии кроссовера Lada Azimut – о них рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Гибридный полноприводный вариант Азимута показали на старте серийного производства основной модели 25 сентября.

Сейчас по конвейеру идут машины с бензиновыми моторами 1.6 и 1.8 в паре с МКП и вариатором, дальше в планах – запуск турбированной версии (2027 год), а еще более дальняя перспектива – как раз полноприводная версия с гибридной силовой установкой.

Такую версию с шильдиками Azimut PHEV 4WD на крышке багажника (пока – в качестве прототипа) представили в Тольятти министру Антону Алиханову – глава Минпромторга совершил тестовую поездку и остался машиной доволен.

Как уточняет Максим Кадаков, силовая установка тут – последовательно-параллельный подзаряжаемый гибрид. ДВС передает крутящий момент исключительно на передние колеса, электромоторы же – приводят и переднюю, и заднюю оси. Главный редактор «За рулем» приводит официальные данные по этой модификации.

Lada Azimut PHEV 4WD, характеристики:

Суммарная мощность силовой установки – около 500 л.с.

Время разгона до 100 км/ч – 6,5 с

Запас хода — более 1000 км

Внешне прототип белого цвета ничем, кроме шильдиков, не отличается от Азимута с обычным двигателем, но цифровая панель приборов у него несколько иная: в частности, на нее выводится графика распределения энергии. Панель разработана совместно с компанией Ителма – очевидно, она будет поставлять для гибридного Азимута и тяговую батарею.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о запуске базовой модели Lada Azimut.