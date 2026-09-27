500 сил и 1000 км пробега — известны характеристики гибридного Азимута
Стали известны технические подробности топ-версии кроссовера Lada Azimut – о них рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Гибридный полноприводный вариант Азимута показали на старте серийного производства основной модели 25 сентября.
Сейчас по конвейеру идут машины с бензиновыми моторами 1.6 и 1.8 в паре с МКП и вариатором, дальше в планах – запуск турбированной версии (2027 год), а еще более дальняя перспектива – как раз полноприводная версия с гибридной силовой установкой.
Такую версию с шильдиками Azimut PHEV 4WD на крышке багажника (пока – в качестве прототипа) представили в Тольятти министру Антону Алиханову – глава Минпромторга совершил тестовую поездку и остался машиной доволен.
Как уточняет Максим Кадаков, силовая установка тут – последовательно-параллельный подзаряжаемый гибрид. ДВС передает крутящий момент исключительно на передние колеса, электромоторы же – приводят и переднюю, и заднюю оси. Главный редактор «За рулем» приводит официальные данные по этой модификации.
Lada Azimut PHEV 4WD, характеристики:
- Суммарная мощность силовой установки – около 500 л.с.
- Время разгона до 100 км/ч – 6,5 с
- Запас хода — более 1000 км
Внешне прототип белого цвета ничем, кроме шильдиков, не отличается от Азимута с обычным двигателем, но цифровая панель приборов у него несколько иная: в частности, на нее выводится графика распределения энергии. Панель разработана совместно с компанией Ителма – очевидно, она будет поставлять для гибридного Азимута и тяговую батарею.
Ранее «За рулем» подробно рассказал о запуске базовой модели Lada Azimut.
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