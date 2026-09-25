Lada Azimut — теперь серийный!

АВТОВАЗ запустил серийное производство новой модели — кроссовера Lada Azimut

25 сентября АВТОВАЗ запустил серийное производство кроссовера Lada Azimut – первые машины сошли с главного конвейера в Тольятти.

Как уже знают читатели «За рулем», Азимут построен на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta. Пресс-служба автогиганта сообщает, что для новинки было создано около 1000 оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера. Дизайн полностью разработан стилистами АВТОВАЗа, которые переосмыслили фирменный «Икс-стиль».Дизайн постарались сделать функциональным: неокрашенный пластиковый обвес кузова защищает эмаль от повреждений. Как говорят на заводе, возможность передвижения по сложным дорогам заложена и в конструкции: проходимость обеспечивают короткие свесы кузова и дорожный просвет в 208 мм.

Действительно новый

К конструктивным эргономическим плюсам новинки создатели относят высокую жесткость кузова на кручение (управляемость и акустический комфорт), новые системы впуска и выпуска, опоры силового агрегата с гидромеханическими элементами, боковые стекла с увеличенной толщиной, шумоизоляцию и мягкие материалы отделки.

«Салон автомобиля получил дополнительное пространство на обоих рядах сидений: пространство для ног на заднем ряду стало на 35 мм больше, в плечах на первом ряду автомобиль дает почти на 45 мм больше пространства, на втором — более чем на 30. Пространство над головой водителя увеличилось более чем на 20 мм».

За повышенный комфорт отвечают бесключевой доступ, система дистанционного запуска двигателя, самозатемняющееся зеркало заднего вида, помощник водителя при спуске, амбиентная подсветка молдингов на панели приборов и обивках дверей – тут заложена возможность настройки яркости и выбора из 10 цветов.

Испытания – что в них было

Опытные образцы испытывали по новым технологиям: из 370 машин часть была отправлена на дорожные испытания, где было пройдено «более 1,5 млн эквивалентных километров пробега», рассказывают испытатели. Общий объем испытаний составил 7220 проведенных тестов.

«При отработке конструкции были задействованы новые мощности инженерного центра АВТОВАЗа: стенд для настройки двигателей под стандарт «Евро-6», роботизированные стенды проверки кузова и его механизмов на долговечность, а также новейший вибростенд, совмещенный с климатической камерой».



Как его разрабатывали?

Вот что включал процесс разработки модели: более 1000 цифровых краш-тестов и более 40 физических ударных испытаний по различным методикам в собственной лаборатории АВТОВАЗа. Таким образом были подтверждены законодательные нормы безопасности,причем с хорошим запасом. Кроме того, Азимут успешно прошел тесты по условиям, которые значительно превышают национальные требования – в частности, боковой удар о столб.

«В комплекс безопасности LADA Azimut включены фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки и дополнительные боковые датчики удара. Кроме того, в кузове LADA Azimut было повышено содержание сталей повышенной прочности – они составляют 60% от веса кузова. Кроме того, 100% внешних деталей кузова выполнены из двустороннего оцинкованного стального проката».

Новые опции и системы

Конструкция Азимута включила ряд опций и систем, которые впервые применяются в модельном ряду Lada:

обогрев передних боковых стекол дополнит обогрев зеркал;

панорамная крыша с люком;

электрорегулировка водительского кресла;

боковые шторки безопасности;

камера кругового обзора;

беспроводная зарядка для смартфона;

новые материалы отделки, например, комбинированное тканевое покрытие обивок стоек кузова;

двухзонный климат-контроль;

электропривод двери багажника;

электрический стояночный тормоз.

Новая мультимедийная система

Кроме того, появилась новая мультимедийная платформа с сервисами Сбера: комплекс с 10-дюймовым HD-экраном на IPS-матрице. Тут есть доступ к навигации, мультимедиа и голосовому управлению с помощью виртуального ассистента от Сбера c GigaChat.

Навигация по РФ – на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах. Для обеспечения работы онлайн-функционала ряда сервисов стоит сим-профиль от СберМобайла. Музыкальный сервис Звук – в стандартной и расширенной (с подпиской СберПрайм) версиях. С экрана головного устройства можно оплачивать онлайн заправки, используя бонусы Спасибо.А также – управлять климатом, подсветкой салона и режимами вождения. Авторизация со Сбер ID дает доступ к расширенному функционалу сервисов Сбера и партнеров.

Силовые агрегаты

В гамме двигателей – модернизированные атмосферники 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая МКП и вариатор. Эффективность на сложных покрытиях повышает система интеллектуального контроля тяги с возможностью ручного или автоматического выбора режима.

«Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач. Новые двигатели повышают динамику автомобиля и комфорт при вождении».



Подвеска

Передняя подческа – симбиоз прежних удачных решений и новых нюансов с учетом увеличившейся массы, более крупных колес и запаса под моторы повышенной мощности. В конструкции – усиленный подрамник и оригинальные рычаги подвески, колея автомобиля увеличена. Пружины и телескопические стойки настроены под баланс комфорта и управляемости. Оригинальные верхние опоры спроектированы с прицелом на комфорт при движении по неровным дорогам.

«Новая конструкция рычагов задней подвески обеспечивает повышенную грузоподъемность. Характеристики пружин и амортизаторов также изменены с учетом увеличения веса автомобиля и, совместно с передними пружинами и телескопическими стойками, обеспечивают высокие потребительские свойства автомобиля на дорогах с разным качеством покрытия».

Ступичные узлы команда проекта полностью переработала: у Азимута стоят ступичные подшипники увеличенной размерности, что должно дать повышенный ресурс. Крепление колес – на пяти болтах. А в шлицевом соединении в креплении шарнира равных угловых скоростей к передним ступицам увеличено количество шлицев, то есть несущая способность стала выше.

«Новый кроссовер от Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте. Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская и сервисная сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена», – отмечает пресс-служба АВТОВАЗа.

Ранее «За рулем» рассказал о ценах и объемах производства Lada Azimut.