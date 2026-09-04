Серийный Lada Azimut — уже в сентябре! Рассказываем о новинке

«За рулем» рассказал, в каком исполнении Lada Azimut пойдет в производство

Запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut ожидается уже в текущем месяце.

Вообще в ближайшие месяцы российский авторынок пополнится сразу несколькими моделями, которые вполне могут стать бестселлерами – о них и рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Юрий Тимкин. Но уточняет: все же самая перспективная и мощная премьера – долгожданный кроссовер из Тольятти. Азимут построен на модернизированной платформе Весты и, соответственно, будет доступен исключительно в переднеприводном исполнении – по крайней мере, первое время.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Увеличенную относительно Весты массу призваны компенсировать модернизированные шестнадцатиклапанные атмосферники. После ряда усовершенствований двигатель 1.6 развивает 120 л.с./154 Нм (вместо 106 л.с./148 Нм), а 1.8 – 135 л.с./175 Нм (вместо 122 л.с./170 Нм). С первым агрегатом будет сочетаться 6-ступенчатая механическая коробка передач, со вторым – вариатор.

У Азимута будет просторный и эргономичный интерьер, который снабдят рядом невиданного доселе на Ладах оборудования: панорамная крыша, электрорегулировки передних сидений, обогрев передних боковых стекол. Последнее и вовсе мировое ноу-хау.

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