Lada Azimut — стало известно, сколько машин уже пошло в сборку

«БалаковоРезиноТехника» начала отгрузку резинотехнических изделий для Lada Azimut

В течение августа предприятие «БалаковоРезиноТехника» отгрузило в адрес АВТОВАЗа 200 комплектов резинотехнических изделий (РТИ).

В комплекты входят шланги системы охлаждения двигателя, элементы шумоизоляции и некоторые другие позиции, отмечает источник. Уточняется, что производство РТИ для Азимута стартовало в Балаково еще в начале 2026 года. А поставленные в августе комплекты предназначены для производства предсерийных партий автомобилей.

Как ранее сообщал «За рулем», для Азимута уже выпускается и ряд других комплектующих.

В частности, это бамперы, светотехника и сиденья. Под выпуск новинки АВТОВАЗ модернизирует сварку, сборочный конвейер и производство двигателей. Напомним, серийное производство кроссовера Lada Azimut стартует уже в сентябре.

Ранее «За рулем» сообщал, что до конца 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить несколько тысяч товарных Азимутов.