Раскрыты новые особенности интерьера Lada Azimut

АВТОВАЗ показал, как создают сиденья для кроссовера Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut впервые в вазовской истории получит кресла с полными электрорегулировками, сообщила пресс-служба завода и показала процесс изготовления на видео.

Кресла будут иметь шесть направлений настройки, а также пневматическую поддержку поясницы. Всем этим можно будет управлять с фирменного телематического комплекса, раскрывают подробности на АВТОВАЗе. Поставщик этих довольно сложных компонентов – компания «АФТ-Сиденья», запустившая современную производственную линию полного цикла: от раскройки и сшивания обивок до сборки готового сиденья. Производство каркасов сидений – полностью автоматическое.

Сначала идет раскрой: материал укладывают в несколько слоев, вакуумируют и режут по лекалам с точностью до миллиметра.

Далее – пошив, где за работой оператора следит машинное зрение, помогающее правильно выполнить швы и контролирующее элементы безопасности. Всего на производстве три уровня контроля: визуальный/тактильный, машинное зрение и лабораторные проверки образцов. Напомним, Азимут стартует в производстве уже в сентябре текущего года.

Ранее «За рулем» рассказал, как в преддверии этого события АВТОВАЗ модернизировал производство.

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