Lada Azimut стартует в производстве — финальная подготовка!

АВТОВАЗ обновил сборочный конвейер и сварочный цех под кроссовер Lada Azimut

Во время корпоративного отпуска с 29 июля по 16 августа АВТОВАЗ, как и анонсировал, вел работы по подготовке производства кроссовера Lada Azimut.

Как сообщила пресс-служба автогиганта, финальные работы, в частности, затронули модернизацию цеха сварки кузовов и главного сборочного конвейера.

Ранее сообщалось также, что за летнюю паузу заводчане смонтируют манипулятор для установки лобового стекла на Азимут, а также запустят систему автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали.

Lada Azimut

Всего же в ходе корпоративного отпуска на заводе было проведено более 13 тысяч работ емкостью свыше 82 тысяч человеко-дней, затраты на которые превысили 375 млн рублей, рассказали в пресс-службе. Помимо подготовки к старту Азимута, модернизировалось и оборудование, задействованное в производстве внедорожников Niva Legend и семейства Lada Granta.

Ранее «За рулем» сообщал, что принципиально новая модель Lada Azimut стартует в производстве уже сентябре, а продажи должны начаться до конца текущего года.

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