Запуск производства Lada Azimut — последний отсчет

АВТОВАЗ запланировал финальные мероприятия по запуску производства Lada Azimut

Пресс-служба АВТОВАЗа рассказала, как будет проходить модернизация производства в ходе корпоративного отпуска с 27 июля по 16 августа.

«В общей сложности в период отпуска планируется выполнить более 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней, важная часть которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut. В частности, запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия», – говорится в официальном сообщении.

Пробные партии Азимута завод собирает уже сейчас, причем на основной оснастке. Эти машины предназначены для разнообразных испытаний: в частности, подвески, стойкости ЛКП, пассивной безопасности. Помимо основного производства, постепенно запускается и производство комплектующих – например, бамперов и фар. В серийное производство Азимут пойдет уже в сентябре.

Ранее «За рулем» рассказал, что Азимут « поделился» конструктивными апгрейдами кузова с Вестой.