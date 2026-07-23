Лада Азимут «валит боком» и бьется в столб — видео с последствиями

АВТОВАЗ показал, как Lada Azimut прошел боковой краш-тест с ударом в столб

Как ранее рассказывал «За рулем», Азимут успешно завершил сертификационные краш-тесты, но после этого его ждало еще одно важное испытание.

«Lada Azimut прошел одно из наиболее сложных испытаний по пассивной безопасности – боковой удар о столб. Испытания проводились по методике Правил ООН № 135 – одного из наиболее требовательных международных стандартов, применяемых для оценки защиты водителя при тяжелых боковых столкновениях. По итогам теста Азимут продемонстрировал высокий уровень защиты водителя», – сообщила пресс-служба АВТОВАЗа.

Методика у этого теста такая: стоящий на платформе автомобиль разгоняют до 32 км/ч, после чего он врезается под углом в неподвижный стальной столб. Вектор удара – точно в центр головы манекена.

Lada Azimut, тест по Правилам ООН № 135 – PSI (Pole Side Impact)

штатно сработали: механизм предварительного натяжения ремня, боковые подушки и боковые шторки, которые АВТОВАЗ применяет впервые;

датчики на манекене зафиксировали нагрузку на голову 38,4% от допустимого значения;

нагрузки на таз, позвоночник, бедра, плечи, брюшную полость – также в допустимых значениях (в «зеленой» зоне);

утечки топлива отсутствуют;

сработала аварийная сигнализация;

автоматически разблокировались двери;

сработала ЭРА-ГЛОНАСС.

штатно отработали зоны программируемой деформации и каркас кузова.

На заводе говорят, что хороший результат обусловлен модернизированной силовой схемой кузова (изначально платформа Азимута – это Веста), использованием в каркасе сталей повышенной прочности, а также примененными датчиками бокового удара и датчиками давления, которые позволили подушкам безопасности раскрыться вовремя и в полной мере.

Напомним, старт серийного производства кроссовера Lada Azimut ожидается в сентябре.

Ранее «За рулем» рассказал, что у Азимута будет в «базе» и в топ-версии.

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