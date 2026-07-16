Азимут теперь с боковой шторкой безопасности. Как она сработала на краш-тесте
АВТОВАЗ: Lada Azimut подтвердил безопасность на краш–тестах
Новый кроссовер Lada Azimut успешно завершил обязательные сертификационные испытания на пассивную безопасность.
Все краш-тесты пройдены с высоким запасом прочности, что гарантирует полное соответствие отечественным нормам.
Lada Azimut завершил обязательные испытания на пассивную безопасность
При фронтальном столкновении с перекрытием (скорость 56 км/ч, регламент R94) срабатывание передних эйрбегов было признано своевременным и полным.
Показатели травмобезопасности манекенов остались в пределах «зеленой» зоны. Отметим, что модель впервые из всей продукции АВТОВАЗа оснащена боковыми шторками безопасности.
При боковом ударе (50 км/ч, регламент R95) это обеспечило не только защиту головы водителя, но и общую сохранность всех элементов манекена в безопасном коридоре значений.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Источник: АВТОВАЗ