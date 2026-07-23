Lada Azimut: что будет в «базе» и в топ-версии
На посвященном 60-летию АВТОВАЗа дне открытых дверей были раскрыты уровни оснащения кроссовера Lada Azimut.
Это уже утвержденное оснащение, сообщает опубликовавший данные ресурс. Приводится два списка: перечень базовых функций, относящихся к начальной комплектации, а также опциональное оснащение, в полной мере входящее в топ-вариант.
Всего же планируется три комплектации и два варианта силового агрегата – 1.6 в паре с МКП и 1.8 с вариатором.
Lada Azimut – базовое оснащение:
- мультимедиа с ИИ Сбер и онлайн-сервисами;
- телематическая система;
- ЭРА-ГЛОНАСС;
- регулировка руля по высоте и вылету;
- светодиодные фары и фонари, передние динамические указатели поворотов;
- ABS, ESC, ассистент спуска с горы;
- электрический стояночный тормоз;
- цифровая панель приборов;
- дистанционный запуск двигателя;
- бесключевой доступ в автомобиль;
- кондиционер;
- камера заднего вида с омывателем;
- датчики парковки сзади;
- селектор выборов режимов движения.
Lada Azimut – опциональное оснащение:
- панорамная крыша;
- камера кругового обзора, передняя и задняя камеры с омывателем;
- система контроля слепых зон;
- обогревы сидений, ветрового и передних боковых стекол, руля, форсунок омывателя;
- электропривод двери багажника;
- датчики парковки спереди;
- беспроводная зарядка смартфона;
- двухзонный климат-контроль;
- боковые подушки и шторки безопасности;
- электрорегулировка передних сидений;
- отделка сидений – натуральная кожа;
- легкосплавные диски 17", 18".
Между этими двумя уровнями будет еще средний – промежуточная комплектация, в которую войдет полный пакет зимних опций со всеми обогревами, включая инновационный обогрев передних боковых стекол, утверждает автор публикации. Напомним, серийное производство Lada Azimut запускается в сентябре, старт продаж ожидается к концу 2026 года.
Ранее «За рулем» рассказал, как соотносятся Lada Azimut и Haval Jolion по управляемости и динамике.
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