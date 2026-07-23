Lada Azimut: что будет в «базе» и в топ-версии

Раскрыто оснащение кроссовера Lada Azimut в начальной и максимальной версиях

На посвященном 60-летию АВТОВАЗа дне открытых дверей были раскрыты уровни оснащения кроссовера Lada Azimut.

Это уже утвержденное оснащение, сообщает опубликовавший данные ресурс. Приводится два списка: перечень базовых функций, относящихся к начальной комплектации, а также опциональное оснащение, в полной мере входящее в топ-вариант.

Всего же планируется три комплектации и два варианта силового агрегата – 1.6 в паре с МКП и 1.8 с вариатором.

Lada Azimut – базовое оснащение:

мультимедиа с ИИ Сбер и онлайн-сервисами;

телематическая система;

ЭРА-ГЛОНАСС;

регулировка руля по высоте и вылету;

светодиодные фары и фонари, передние динамические указатели поворотов;

ABS, ESC, ассистент спуска с горы;

электрический стояночный тормоз;

цифровая панель приборов;

дистанционный запуск двигателя;

бесключевой доступ в автомобиль;

кондиционер;

камера заднего вида с омывателем;

датчики парковки сзади;

селектор выборов режимов движения.

Lada Azimut – опциональное оснащение:

панорамная крыша;

камера кругового обзора, передняя и задняя камеры с омывателем;

система контроля слепых зон;

обогревы сидений, ветрового и передних боковых стекол, руля, форсунок омывателя;

электропривод двери багажника;

датчики парковки спереди;

беспроводная зарядка смартфона;

двухзонный климат-контроль;

боковые подушки и шторки безопасности;

электрорегулировка передних сидений;

отделка сидений – натуральная кожа;

легкосплавные диски 17", 18".

Между этими двумя уровнями будет еще средний – промежуточная комплектация, в которую войдет полный пакет зимних опций со всеми обогревами, включая инновационный обогрев передних боковых стекол, утверждает автор публикации. Напомним, серийное производство Lada Azimut запускается в сентябре, старт продаж ожидается к концу 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, как соотносятся Lada Azimut и Haval Jolion по управляемости и динамике.