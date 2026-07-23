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Lada Azimut: что будет в «базе» и в топ-версии

Раскрыто оснащение кроссовера Lada Azimut в начальной и максимальной версиях

На посвященном 60-летию АВТОВАЗа дне открытых дверей были раскрыты уровни оснащения кроссовера Lada Azimut.

Это уже утвержденное оснащение, сообщает опубликовавший данные ресурс. Приводится два списка: перечень базовых функций, относящихся к начальной комплектации, а также опциональное оснащение, в полной мере входящее в топ-вариант.

Всего же планируется три комплектации и два варианта силового агрегата – 1.6 в паре с МКП и 1.8 с вариатором.

Lada Azimut – базовое оснащение:

  • мультимедиа с ИИ Сбер и онлайн-сервисами;
  • телематическая система;
  • ЭРА-ГЛОНАСС;
  • регулировка руля по высоте и вылету;
  • светодиодные фары и фонари, передние динамические указатели поворотов;
  • ABS, ESC, ассистент спуска с горы;
  • электрический стояночный тормоз;
  • цифровая панель приборов;
  • дистанционный запуск двигателя;
  • бесключевой доступ в автомобиль;
  • кондиционер;
  • камера заднего вида с омывателем;
  • датчики парковки сзади;
  • селектор выборов режимов движения.

Lada Azimut: что будет в «базе» и в топ-версии

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Lada Azimut – опциональное оснащение:

  • панорамная крыша;
  • камера кругового обзора, передняя и задняя камеры с омывателем;
  • система контроля слепых зон;
  • обогревы сидений, ветрового и передних боковых стекол, руля, форсунок омывателя;
  • электропривод двери багажника;
  • датчики парковки спереди;
  • беспроводная зарядка смартфона;
  • двухзонный климат-контроль;
  • боковые подушки и шторки безопасности;
  • электрорегулировка передних сидений;
  • отделка сидений – натуральная кожа;
  • легкосплавные диски 17", 18".

Между этими двумя уровнями будет еще средний – промежуточная комплектация, в которую войдет полный пакет зимних опций со всеми обогревами, включая инновационный обогрев передних боковых стекол, утверждает автор публикации. Напомним, серийное производство Lada Azimut запускается в сентябре, старт продаж ожидается к концу 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, как соотносятся Lada Azimut и Haval Jolion по управляемости и динамике.

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Источник:  KhaDm
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