Новые двигатели АВТОВАЗа — все подробности

АВТОВАЗ раскрыл детали обновления двигателей Lada 1,6 и 1,8 литра

Пресс-служба АВТОВАЗа опубликовала слайды с изложением нюансов модернизации 16-клапанных двигателей 1.6 и 1.8.

Как известно, первым эти моторы получит перспективный кроссовер Lada Azimut, а далее они будут применены в семействах Vesta и Iskra.

Суть обновлений – в увеличении мощности и крутящего момента, причем с упором на эластичность: особое внимание уделялось работе на низких и средних оборотах.

Как поменялись характеристики:

1.6: было – 106 л.с. и 148 Нм; стало 120 л.с. и 154 Нм (112 Нм при 1000 об/мин);

1.8: было – 122 л.с. и 170 Нм; стало – 132 л.с. и 175 Нм (130 Нм при 1000 об/мин).

Что обновили?

Новая ГБЦ, модернизированные впуск и шатунно-поршневая группа, форунки охлаждения поршней, топливная аппаратура, более производительный масляный насос. Часть решений унифицирована для обоих двигателей, что упрощает обслуживание. На моторе 1.6 впервые применен фазовращатель.

Как это будет работать

По идее, оба мотора должны позволить более уверенный разгон и удобное управление тягой, сохранив преимущества – надежность, простота, безвтыковая компоновка. Все изменения подробно – в галерее под публикацией.

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