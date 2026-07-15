Мотор, подвеска, оцинковка — все подробности по Niva Legend 2026

Опубликованы слайды с презентации обновленной Нивы Legend с мотором 1.8

Стали известны подробности обновлений, которые получит внедорожник Niva Legend в ближайшем будущем.

Источник опубликовал слайды недавней презентации – напомним, главным новшеством должен стать мотор 1.8. Это тот же двигатель, что теперь ставят на Ниву Travel, он развивает 90 л.с. и 153 Нм. Паспортный расход – 9л/100км. А в общей сложности Легенда получит более 100 новых и свыше 60 модернизированных узлов и деталей. Краткий их перечень – на изображении ниже, а подробно – в галерее под этой публикацией.

В частности, впервые на Ниве будет двусторонняя оцинковка панели облицовки радиатора, капота, крыши, обе панели задней двери, наружная панель задка. Также анонсированы: трехопорная раздатка, модернизированная подвеска, дисковые задние тормоза, регулировка руля по вертикали, современные подрулевые переключатели, более удобный рычаг КПП, фронтальная подушка безопасности, центральный замок, единый ключ и многое другое.

Как известно, запуск серийного производства обновленной Нивы Legend произойдет 20 июля, в день 60-летия АВТОВАЗа. По информации источника, вскоре после этого завод прекратит выпуск классических моторов 1.7 для Нивы.

Ранее «За рулем» сообщал, что старт продаж Niva Legend 1.8 в четырех комплектациях запланирован на сентябрь 2026 года.