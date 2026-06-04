Обновленная Niva Legend — названа дата старта продаж

АВТОВАЗ запустит продажи модернизированной модели Niva Legend осенью 2026 года

Внедорожник Niva Legend в существенно модернизированном варианте запустится в производство в июле, а появится в продаже уже в сентябре 2026 года.

«Праздничные мероприятия, посвященные 60-летию завода, пройдут 20 июля – именно тогда мы планируем запуск автомобиля Niva Legend в ее новой комплектации с новым двигателем и другими обновленными опциями», – сообщил на встрече с журналистами в рамках ПМЭФ-2026 глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Продажи обновленных внедорожников должны начаться в сентябре, уточнил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Тогда же станут известны и цены.

Напомним, в рамках обновления, которое называют самым масштабным в истории модели, Niva Legend получила двигатель 1.8 (90 л.с., 153 Нм) от Niva Travel, частичную оцинковку кузова, фронтальную подушку безопасности, обновленный салон, модернизированную переднюю подвеску, однорычажное управление РК, центрзамок и единый ключ зажигания/дверей и еще целый ряд нововведений.