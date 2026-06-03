Обновленная Niva Legend — почти сенсация!
На форуме ПМЭФ-2026 Волжский автозавод показал внедорожник Niva Legend в обновленной конфигурации.
Главное – 1,8-литровый восьмиклапанник, уже опробованный на Niva Travel. С ним Нива получила прибавку по моменту в 24 Нм, причем 80% от нее доступны уже с 1000 об/мин. Кроме того, удельный расход топлива сократился на 3–30% в зависимости от режима, отмечают на АВТОВАЗе. Вторая важная новинка – модернизированная (тоже по рецепту Niva Travel) передняя подвеска: стабилизатор поперечной устойчивости перенесен вперед.
Это должно положительным образом сказаться на управляемости и плавности хода ветерана тольяттинского конвейера. Также внедорожник получил обновления по кузову, салону, тормозам, эргономике.
Впервые на модели применены двусторонняя оцинковка кузова, фронтальная подушка безопасности и еще целый ряд давно вожделенных фанатами пунктов. Приводим список обновлений, которые в целом исчисляются более чем 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов.
Niva Legend 2026
- Двигатель 1.8 (как на Niva Travel);
- Передняя подвеска с вынесенный вперед стабилизатором;
- Вентилируемые передние тормозные диски;
- Детали кузова из двусторонне оцинкованной стали: передняя панель, капот, крыша, задняя дверь и задний фартук;
- Фронтальная подушка безопасности (это потребовало модернизации силовой структуры кузова);
- Руль Lada Granta;
- Единый ключ для дверей и зажигания;
- Перенесенный на правую сторону замок зажигания;
- Перенесенный ближе к водителю рычаг КПП (смонтирован через кулису);
- Однорычажное управление РК;
- Третья опора РК;
- Цельноформованная шумоизоляция капота;
- Система отопления и кондиционирования с фильтром салона + новая накладка воздухозаборника на капоте;
- Оригинальные двухцветные колесные диски 16"
В настоящее время завод завершает подготовку производства новой версии Легенды. Цены обещают объявить позже. Как вам обновы и как думаете, сколько за нее теперь попросят?
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