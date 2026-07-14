АВТОВАЗ рассказал о более мощных моторах нового поколения

АВТОВАЗ: новые моторы будут использоваться для Lada Azimut, Iskra и Vesta

Волжский автозавод запускает в серию двигатели нового поколения объемом 1,6 и 1,8 л, сообщили 14 июля на техническом семинаре АВТОВАЗа.

Новые моторы будут использоваться для кроссовера Azimut, а также для моделей Lada Iskra и Lada Vesta. Оба двигателя получили блок цилиндров с новыми масляными форсунками, новые головку цилиндров, модуль впуска, шатунно-поршневую группу со сниженными механическими потерями, оригинальный профиль распределительных валов. Всё это дало увеличение показателей мощности и крутящего момента.

Двигатель 1.6 теперь развивает 120 л.с. и 154 Нм момента против 106 л.с. и 148 Нм ранее. Он впервые получил систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. Нововведение улучшает экономичность, эластичность и показатели крутящего момента во всем диапазоне оборотов. Мотор 1.8 развивает 135 л.с. и 175 Нм момента против 122 л.с. и 170 Нм ранее.

Для моторов унифицированы 37 новых и модернизированных деталей. Оба модернизированных двигателя сохранили «безвтыкоаую» компоновку с проточками в поршнях под полный ход клапана. Это исключает контакт клапана и поршня в случае аварийной ситуации.

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