Стоит ли покупать машину прямо сейчас? Мнение эксперта

Эксперт Хачатурян: Пик продаж машин в РФ продлится до середины августа 2026 года

По мнению ряда экспертов, резкий всплеск продаж автомобилей спровоцирован сразу несколькими факторами. Среди ключевых причин – отложенный спрос, который копился последние пару месяцев, и активная работа дилеров, заманивающих клиентов скидками и различными акциями. Правда, не все аналитики уверены, что это явление стало по-настоящему массовым.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян дал свой прогноз на ближайшее будущее. По его словам, интенсивные продажи будут держаться ориентировочно до середины августа. Затем рынок, скорее всего, войдет в период затишья – вплоть до середины ноября.

При этом эксперт подчеркивает: расслабляться не стоит. Новый пик активности, уверен Хачатурян, настигнет авторынок ближе к концу декабря. Подстегнуть покупателей должны предновогодние маркетинговые кампании, выгодные предложения и щедрые скидки от дилеров.

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