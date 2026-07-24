Lada Vesta обновляет кузов — вот что известно

АВТОВАЗ: Lada Vesta получит доработки кузова от кроссовера Lada Azimut

Ряд конструктивных решений, примененных в кузове Lada Azimut, уже перенесено на семейство Lada Vesta.

Об этом заявила пресс-служба автозавода, рассказывая о недавнем боковом краш-тесте Азимута с ударом о столб:

«Штатно отработали и зоны программируемой деформации, и каркас кузова, в котором при разработке было увеличено содержание сталей повышенной прочности. Повышает безопасность Lada Azimut и модернизированная силовая схема кузова, причем часть этих конструктивных улучшений уже перешло на Lada Vesta».

Конкретный перечень нововведений не уточняется, как и сроки их появления на товарных Вестах. Однако этот случай обратного инжиниринга – когда решения для перспективного кроссовера находят отражение в действующих моделях – уже не первый и наверняка не последний. В частности, более мощные двигатели 1.6 и 1.8, спроектированные для Азимута, впоследствии будут устанавливаться на Весту и Искру.

Ранее «За рулем» рассказал, что Веста, в свою очередь, «поделилась» с Азимутом климатической системой: кроссовер пойдет в производство только в сентябре, а Веста с «климатом» уже выпускается.