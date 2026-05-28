Azimut — вот как будут выглядеть серийные машины

АВТОВАЗ подготовил для ПМЭФ-2026 предсерийные экземпляры кроссовера Lada Azimut

Перспективный отечественный кроссовер Lada Azimut в финальной версии сфотографировали перед отправкой на ПМЭФ-2026.

На приближающемся питерском форуме АВТОВАЗ готовится представить несколько экземпляров кроссовера Azimut в предсерийном исполнении, пишет источник, разместивший снимки. В кадр попали детали кузова, интерьер, а также элементы подвески кроссовера, созданного на модернизированной платформе Vesta. Всего на ПМЭФ едут пять кроссоверов в разных вариантах цветов-металлик: песочный, синий, красный, зелёный и серый.

При этом крыша кроссоверов окрашена в черный. Вообще, комплектация довольно богатая: панорамная крыша, флажок боковых подушек, колеса 18". В топ-версии у Азимута должен появиться двухзонный климат-контроль, напоминает источник. Варианты отделки салона в выставочных машинах такие: черный, коричневый, бежевый, зеленый.

О близком к серийному качестве исполнения говорят ровные кузовные законы и тисненый пластик интерьера – обходных технологий тут уже нет. Селектор трансмиссии говорит о вариаторе WLY, который пойдет в паре с модернизированным вазовским движком 1.8, развивающим 132 л.с. и 175 Нм. Как известно, будет еще «младший» 1.6 на 120 л.с. и 154 Нм в паре с 6-ст МКП. Привод пока только на переднюю ось.

При длине 4416 мм и колесной базе 2675 мм Азимут попадет в густонаселенный класс компакт-кроссоверов и будет конкурировать с Geely Coolray и его двойником Belgee X50, а также с Haval Jolion и «русифицированным» Tenet T4 в переднеприводных версиях. По прогнозам «За рулем», цена базовой комплектации составит около 1,9-2,1 млн рублей. Топ-версия, по независимым оценкам, уйдет ближе к 2,5-2,6 млн. Вероятно, больше информации у нас будет на открывающемся 3 июня ПМЭФ-2026.