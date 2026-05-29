Кузов Азимута «расстреляли» гравием и залили кислотой — что получилось?

Lada Azimut прошел заводские испытания на стойкость лакокрасочного покрытия

АВТОВАЗ отчитался о завершении цикла испытаний новых эмалей и других лакокрасочных материалов для перспективного кроссовера Lada Azimut.

«Для лабораторных испытаний были подготовлены пластины из кузовного металла, окрашенные по основной технологии. Их испытывали на стойкость к ударам гравия, царапанию и истиранию, воздействию влаги и температуры, оценивали стойкость к ультрафиолетовому излучению, ускоренному старению, а также к биологическим воздействиям (со стороны птиц и насекомых). Таким образом моделировались условия длительной эксплуатации автомобиля. Стойкость покрывного лака к воздействию кислоты проверяли отдельно – так моделируется влияние кислотных дождей», – рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.

Выяснилось, что ЛКП с новыми эмалями обладают высокой стойкостью к погодным условиям и способны сохранять цвет даже при интенсивном воздействии солнечного излучения, а также хорошие физико-механические свойства. Покрытие катафорезным грунтом теперь более качественное, а более эластичный лак стал лучше противостоять сколам. Отмечается, что основные материалы ЛКП – российские, а отдельные позиции – находятся на стадии локализации прямо сейчас.

Что это за материалы? При обработке кузовных панелей АВТОВАЗ использует цинковое покрытие, фосфатную плунка, катафорезный грунт, полиэфирный грунт, базовую эмаль и покрывной лак. Помимо этого, применяются шовная и противогравийная мастики, а также антикор для скрытых полостей. Ресурс кузова Азимута точно должен быть не хуже, чем у Весты.

По цветовой гамме – так: часть цветов позаимствуют у действующих моделей, а некоторые будут абсолютно новыми: например, бежевый «Гоби», зелёный «Эмеральд» и цвет морской волны «Серенада». Запуск Азимута в серийное производство обещают осенью, а первые товарные машины ожидаются у дилеров к концу 2026 года.