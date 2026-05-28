Lada Azimut — вот такой интерьер пойдет в серию!

В Сети появились фотографии интерьера серийного кроссовера Lada Azimut

Фотографии интерьера предсерийного кроссовера Азимут попали в Сеть – по всей видимости, речь идет об одной из машин, подготовленных для демонстрации на ПМЭФ-2026. Приближенность к серийным машинам у этих образцов максимальная.

Как сообщает автор снимков, «настолько нафаршированной машины у завода до этого не было» (даже на уровне прототипа), а сиденья с электрорегулировками отличаются удобством. По общему ощущению, перед нами лучшее, что когда-либо создавал АВТОВАЗ, заключает источник. Напомним, в топ-версии у Азимута будет двухзонный климат-контроль, панорамная крыша и уникальная функция обогрева боковых стекол. Варианты отделки салона – черный, коричневый, бежевый, зеленый.

После выхода на российский рынок компакт-кроссовер Lada Azimut будет конкурировать с Haval Jolion, Geely Coolray и Tenet T4. Ориентир по ценам от базы до топа – 1,9-2,6 млн рублей. Запуск в серийное производство обещают осенью, а первые товарные машины ожидаются у дилеров к концу 2026 года.