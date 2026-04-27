#
>
Раскрыт срок начала продаж нового кроссовера Lada

АВТОВАЗ подтвердил старт продаж Lada Azimut в 2026 году

Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют уже в этом году. Такой информацией с журналистами поделился официальный представитель компании. «В этом году точно. Запуск объявили, в этом году должен быть», – заявил он. Правда, точную дату пока не называют.

По словам представителя АВТОВАЗа, вывод на рынок каждой свежей модели предполагает обязательный «разгон производства». Чтобы дилеры могли начать продажи, им нужно получить хотя бы минимальную партию машин – в том числе для тест-драйвов. Без этого запуск попросту невозможен.

Что касается цены, то она пока держится в секрете. Однако президент концерна Максим Соколов ранее отмечал: Азимут будет дороже, чем нынешние модели Lada. При этом он подчеркнул, что сильно отрываться от привычного ценового сегмента бренд не намерен. «Он все равно останется, в среднем, дешевле, чем в целом по рынку», – уточнил топ-менеджер.

Первая публичная демонстрация кроссовера прошла ещё в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Машину построили на базе Весты, но с собственной платформой АВТОВАЗа. Разработка обошлась недешево: модели досталась почти тысяча оригинальных узлов и деталей – 996 штук, если быть точными. Это и кузовные панели, и светотехника, и элементы интерьера, и новая задняя подвеска.

Ушакова Ирина
Ушакова Ирина
Количество просмотров 12
27.04.2026 
