Lada Azimut: сколько она может стоить и кто ее купит

Старт серийного производства Lada Azimut в Тольятти назначен на сентябрь 2026 года

Современный российский автопром готовится к настоящей сенсации: АВТОВАЗ раскрыл конкретные даты начала выпуска своего первого кроссовера – Lada Azimut. Как сообщил глава компании Максим Соколов, сборка модели стартует в Тольятти уже в сентябре 2026 года.

До официального дебюта машине предстоит пройти обязательную государственную сертификацию, которая должна состояться в самое ближайшее время. Параллельно на дорогах страны инженеры гоняют сотню предсерийных экземпляров – специалисты скрупулезно проверяют тормоза, руль, ходовую часть и прочие узлы.

Впервые широкой публике Azimut показали ещё в июне 2025-го на ПМЭФ. Тогда же прозвучало обещание от руководства: новинка окажется заметно дешевле прямых конкурентов, хотя и перешагнёт по цене через другие модели Lada.

Техническая начинка и оснащение

Одним из главных козырей обещает стать богатое оснащение. Некоторые опции для массового сегмента – настоящая редкость, а то и вовсе уникальны. К примеру, кроссовер получит подогрев передних боковых стекол. Вдобавок внедрят электронный «ручник», функцию AutoHold, панорамную крышу и голосовое управление.

Впрочем, главная фишка – интеграция нейросети GigaChat. Через неё можно будет, скажем, расплачиваться за парковку или топливо прямо из салона. Мультимедийная система и цифровая панель приборов – разработка компании «Итэлма». Софт делали при участии одного из ведущих российских банков, а навигация завязана на карты 2ГИС и сервис «Звук».

Электроника и безопасность

Уже в базе предусмотрены две фронтальные подушки, ремни с усиленными креплениями, ISOFIX для детских кресел и полный джентльменский набор ассистентов: ABS, EBD, BAS, ESC, TCS и HSA. Есть и ассистент спуска с горы. Для богатых комплектаций заявлен мониторинг слепых зон, а для всех версий – блок ЭРА-ГЛОНАСС.

В апреле 2026-го Azimut успешно прошёл заводские краш-тесты, включая фронтальный и боковой удары, имитацию наезда на столб и удар сзади. Испытания проводили даже по более жёстким международным стандартам.

Платформа и двигатели

В основе лежит доработанная платформа от Lada Vesta. Инженеры создали почти тысячу новых деталей – от кузовных панелей и оптики до задней подвески. Кстати, ради панорамной крыши на заводе внедрили лазерную сварку.

На старте продаж предложат два бензиновых мотора: 1,6 л на 120 сил с механикой и 1,8 л на 132 силы с вариатором. Привод – только передний, что заложено архитектурой. В планах – более мощный турбомотор на 150 сил в паре с гидромеханическим автоматом.

Мнения экспертов

Автоэксперт Пётр Баканов предполагает, что ценник на Azimut уложится в рамки Lada Aura – от 1,9 до 2,8 млн рублей. По его словам, покупатели вряд ли отдадут за новинку больше 3 миллионов, а идеальный диапазон – 1,7-2,5 миллиона. В соперниках числятся Москвич 3, Tenet T4, Haval Jolion, Jetour Dashing, Omoda C5 и другие.

Эксперт «За рулём» Юрий Тимкин считает, что автомобиль будет подстраиваться под Belgee X50+, Tenet T4 и Jolion. По его оценке, базовая версия с мотором 1,6 л потянет примерно на 2 млн рублей, версия с 132-сильным двигателем – около 2,3 млн, а полностью укомплектованная – уверенно за 2,5 млн. В качестве целевой аудитории он видит горожан – сельских жителей отпугнёт отсутствие полного привода.