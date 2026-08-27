АВТОВАЗ озвучил производственные планы по кроссоверу Lada Azimut

АВТОВАЗ подтвердил старт производства Lada Azimut в сентябре

Первый кроссовер в истории АВТОВАЗа – Lada Azimut – добрался до стадии производственных планов. Ожидается, что до конца 2026 года соберут «несколько тысяч» экземпляров, а в следующем году объемы вырастут до «нескольких десятков тысяч» машин. Между прочим, старт серийного выпуска подтвержден на сентябрь текущего года.

В компании пояснили, что план на этот год скромнее, а 2027-й должен стать куда более насыщенным. «По производственному плану до конца 2026 года АО « АВТОВАЗ» выпустит несколько тысяч товарных Lada Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut. Мы подтверждаем планы по старту производства автомобиля в сентябре текущего года», – рассказали представители компании.

Azimut стал дебютной моделью в кроссоверном сегменте для тольяттинского автогиганта. Впервые его показали публике на ПМЭФ в 2025 году. Под капотом у новинки возможны три варианта двигателя – от 120 до 150 лошадиных сил.

Набор оснащения у Azimut будет уникальным для АВТОВАЗа. Среди прочего – панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, отдельная шайба с выбором режимов движения и штатная электрорегулировка кресел.

Lada Azimut

О планах АВТОВАЗа по расширению модельного ряда «За рулем» уже рассказывал.

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