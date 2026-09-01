Лада Азимут, УАЗ Патриот и много «китайцев»: 7 главных новинок осени

Эксперт перечислил самые интересные автомобильные новинки в РФ осенью 2026

Летние месяцы для российского рынка прошли позитивно – продажи автомобилей относительно аналогичного периода прошлого года пусть непринципиально, но увеличились. Обрушения продаж, коими нас пугали из-за роста утильсбора, не произошло. Плюс к нам пожаловало сразу несколько новых брендов.

Грядущей осенью положительный тренд вряд ли прервется. Цены на машины держатся на стабильном уровне, ЦБ постепенно снижает ключевую ставку – это делает автокредитование доступнее. Ну а главное – в ближайшие три месяца ожидается выход на рынок нескольких потенциально популярных моделей.

Лада Азимут

Самой перспективной и мощной премьерой ближайших месяцев станет долгожданный кроссовер из Тольятти. Лада Азимут построена на модернизированной платформе Весты и, соответственно, будет доступна исключительно в переднеприводном исполнении. По крайней мере, первое время.

В экстерьере Азимута используется «икс-дизайн», заложенный Стивом Маттином больше 12 лет назад.

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Увеличенную относительно Весты массу призваны компенсировать модернизированные шестнадцатиклапанные атмосферники. После ряда усовершенствований двигатель 1.6 развивает 120 л.с./154 Нм (вместо 106 л.с./148 Нм), а 1.8 – 135 л.с./175 Нм (вместо 122 л.с./170 Нм). С первым агрегатом будет сочетаться 6-ступенчатая механическая коробка передач, со вторым – вариатор.

У Азимута будет просторный и эргономичный интерьер, который снабдят рядом невиданного доселе на Ладах оборудования: панорамная крыша, электрорегулировки передних сидений, обогрев передних боковых стекол. Последнее и вовсе мировое ноу-хау.

УАЗ Патриот

Вообще-то обновленный Патриот нам обещали представить еще в 2020 году. Был запланирован проект глубокой модернизации, от которого в последний момент отказались. А этой осенью нам покажут результат достаточно скромного обновления.

Наружный дизайн изменится мало. Патриот получит светодиодную оптику. А вот столь необходимая оцинковка кузова не заявлена. Салон изменится сильнее: новый руль, перекомпонованная центральная консоль (в топ-версии получат увеличенный до 9 дюймов экран медиасистемы), на втором ряду появятся дефлекторы вентиляции и USB-разъемы.

Снаружи Патриот почти не поменялся, а надо бы – его облик уже порядком устарел.

Главное техническое новшество – появление 2-литрового турбодизеля (136 л.с./320 Нм), который локализовали в Елабуге. В паре с ним будет работать новая для УАЗов 6-ступенчатая механическая коробка передач. К слову, эту же шестиступку получат модификации с бензиновым мотором ЗМЗ. А вот автомата мы пока не увидим. По последним данным, в Ульяновске решили отложить его внедрение до 2028 года.

Tenet A8

До недавних пор в гамме новоявленной российско-китайской марки были сплошь кроссоверы. Разбавить модельный ряд призван седан А8.

Обманываться не нужно – это не одноклассник и не конкурент одноименному флагманскому Audi.

Прием заказов на Tenet A8 уже открыт, однако «живые» машины поступят к дилерам позднее.

В основе «восьмерки» лежит неплохо продававшийся в России Chery Arrizo 8. Экстерьер слегка изменился, но остался узнаваем. А вот салон – полностью новый. Вместо моноблока с двумя экранами по 12,3 дюйма использована архитектура с раздельными мониторами. Дисплей приборки уменьшился до 10,3 дюймов, а у медиасистемы – вырос до 15,6 дюймов.

Переднеприводная платформа оставлена без изменений. Базовый мотор при рабочем объеме 1,6 л развивает 150 л.с. В тандеме с ним работает 7-ступенчатый робот. А вот для топовой версии 2.0 (197 л.с.) полагается 8-ступенчатый автомат. Цены уже объявлены: 3 и 3,5 млн рублей соответственно.

BAW 212 P01

Перед нами – первый пикап в современной истории китайской марки. Как нетрудно предположить, в его основе лежит платформа от внедорожника 212 Т01. Колесная база растянута на полметра, и весь этот прирост пришелся на задний свес. Длина и ширина грузовой платформы превышают полтора метра, заявленная грузоподъемность (в КНР) – 995 кг.

Контуры кузова BAW 212 P01 изрядно напоминают Jeep Gladiator.

Кузов установлен на раме, спереди и сзади – неразрезные мосты. Причем задняя подвеска обходится без рессор, что нетипично для пикапов. Клиренс без нагрузки составляет солидные 25 см. Вызывает уважение и глубина преодолеваемого брода – 85 см.

В отличие от родственного внедорожника, на P01 бензиновый двигатель не устанавливается – только турбодизель. И он тут другой – рабочим объемом 2,3 л. Мощность составляет 190 л.с., крутящий момент – 500 Нм. Механической коробки передач предлагаться не будет – только 8-ступенчатый автомат ZF.

Hongqi H5

Обновленный вариант Н5 нам показали на Пекинском автосалоне, а уже этой осенью популярный в такси бизнес-класса седан будет доступен в России. Экстерьер поменялся на уровне нюансов: иную форму получили воздухозаборники в переднем бампере, чуть переработаны головные фары.

Hongqi H5 – самый миниатюрный седан марки. При этом его длина – без малого 5 метров!

Интерьер же полностью перелопатили. Привычной рукоятки управления трансмиссией больше нет – ее заменил подрулевой селектор. Исчез и встроенный в центральную консоль вертикальный тачскрин медиасистемы – вместо него используется более крупный (15,6 дюйма) «телевизор» с привычной горизонтальной ориентацией. Обращаться к нему придется часто – кнопок на передней панели почти не осталось…

Техника не поменялась. Доступная в Китае версия с полуторалитровым мотором к нам по-прежнему не повезут. Наш вариант – турбомотор 2.0 (224 л.с./340 Нм), работающий в связке с 8-ступенчатым автоматом. Появление гибридной модификации также не запланировано.

Omoda C4

Долгое время самой компактной моделью Омоды был кроссовер С5 с длиной кузова 4545 мм. Однако вскоре в гамме марки появится более компактный паркетник – С4, чей показ также состоялся на автосалоне в Пекине.

Автомобиль выделяется необычным мускулистым дизайном – даже боковины испещрены рифлеными выштамповками. Дверные ручки сделаны полуутопленными – такие в КНР набирают все большую популярность. В салоне же никаких откровений не наблюдается – по архитектуре с вертикальным планшетом медиасистемы он изрядно напоминает интерьер родственного Jeland J6.

Omoda С4 в Россию импортироваться не будет – ожидается, что она с самого начала будет локализованной.

На выставке в Китае эта машина щеголяла гибридной силовой установкой, но у нас ее не будет. Нам предложат исполнение с привычным турбомотором 1.5 (147 л.с.) и роботизированной коробкой передач. Возможно, оно и к лучшему – агрегат с чугунным блоком цилиндров и распределенным впрыском топлива зарекомендовал себя надежным и неприхотливым.

Wey V9X

Этой модели уготована честь стать флагманом марки. Солидные габариты (длина кузова 5,3 м), 21-дюймовые колеса, двухцветная окраска экстерьера, выдвижные подножки с электроприводом – V9X точно не затеряется на фоне конкурентов, среди которых Li L9 и Voyah Taishan.

Автомобиль снабжен параллельно-последовательной гибридной силовой установкой – 2-литровый ДВС может работать как в режиме генератора, так и напрямую вращать колеса. Вместе с парой электромоторов совокупная мощность составляет 598 л.с., максимальный крутящий момент – 862 Нм. Тяговый аккумулятор емкостью 55,4 кВт∙ч обеспечивает возможность проехать 270 км на электротяге, а общий запас хода – 1217 км.

В базовое Wey V9X оснащение войдет пневмоподвеска, способная менять клиренс в диапазоне 100 мм.

Шестиместный салон отделан по высоким стандартам. В оснащении – аудиосистема с 31 динамиком, трехзонный климат-контроль, откидные столики в спинках передних кресел, потолочный экран и даже встроенный холодильник.