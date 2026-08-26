АВТОВАЗ озвучил объемы производства Lada Azimut
Объем выпуска кроссовера Lada Azimut в 2027 году — несколько десятков тысяч машин
Волжский автозавод подтвердил планы по выпуску новой модели – кроссовера Lada Azimut.
«По производственному плану до конца 2026 года АО «АВТОВАЗ» выпустит несколько тысяч товарных LADA Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut. Мы подтверждаем планы по старту производства автомобиля в сентябре текущего года», – говорится в официальном заявлении производителя.
Как уточняет главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, план АВТОВАЗа по Азимуту на 2027 год превышает 20 тысяч машин.
В данный момент АВТОВАЗ ведет интенсивную подготовку к сентябрьскому старту: модернизируется оборудование, запущено производство сидений, светотехники и бамперов.
Ранее «За рулем» рассказал, как рыночные перспективы Азимута оценивает эксперт Сергей Целиков.
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Источник: АВТОВАЗ. Официально