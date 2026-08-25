Эксперт Целиков оценил перспективы Lada Azimut на рынке России

Эксперт Целиков объяснил, почему новый Lada Azimut ждет успех

Серийный выпуск долгожданного кроссовера Lada Azimut стартует уже в сентябре, а до дилеров новинка доберется ближе к концу года. Эта новость обнадеживает поклонников марки, однако эксперты призывают не торопиться с прогнозами. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, рыночная судьба модели во многом будет определяться прайсом, который выставит АВТОВАЗ.

Как отмечает эксперт, концерн заходит в сегмент, где конкуренция уже на пределе. Одних только технических характеристик недостаточно, чтобы завоевать покупателя, – нужен внятный ценовой сигнал. При этом если стоимость Азимута окажется рыночной, то у кроссовера есть все шансы попасть в топ-10 модельного рейтинга, подчеркивает он. «Так или иначе, интерес к продукту будет», – заключил эксперт.

Что касается технической начинки, на старте продаж предложат два обновленных бензиновых мотора, знакомых по Vesta. Первый – объемом 1,6 литра и мощностью 120 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой. Второй – 1,8 литра (132 л.с.), который агрегатируется с вариатором. Привод на первых порах только передний: это предопределено используемой платформой.

Впрочем, АВТОВАЗ явно не собирается останавливаться на достигнутом. В перспективе моторную гамму планируют расширить турбированным агрегатом мощностью около 150 л.с., который будет сочетаться с гидромеханическим автоматом. Такая связка должна привлечь тех, кому базовых версий покажется маловато.

Базовая комплектация уже сейчас выглядит вполне современно. Кроссовер получит цифровой кластер с двумя 10-дюймовыми экранами, камеру заднего вида, светодиодную оптику и систему контроля давления в шинах. Так что с оснащением конкурентам тягаться будет непросто, если, конечно, итоговая цена не подпортит всю картину.

Ранее «За рулем» уже сравнивал новый Москвич М70 с подержанным кроссовером.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!