Названы главные достоинства нового кроссовера Lada Azimut

Эксперт Моржаретто: Lada Azimut ждет успех при цене от 2 до 2,3 млн рублей

Эксперт Игорь Моржаретто назвал главные козыри нового паркетника Lada Azimut. По его мнению, у машины есть сразу несколько сильных сторон, которые могут сыграть решающую роль на рынке.

По словам Моржаретто, в первую очередь это оригинальная внешность и техническое оснащение. Немаловажен и фактор российской разработки: для многих покупателей критично, что автомобиль локализован. Плюс – доступность обслуживания и запчастей.

«Если коротко, его преимущества – это оригинальный внешний вид, техническое оснащение, фактор того, что это российская разработка, а многим людям важно, что машина локализована. Это также доступность обслуживания и запасных частей», – цитирует эксперта агентство.

Еще один потенциальный плюс – возможность попадания модели в список автомобилей, которые разрешено закупать для такси и государственных компаний. Впрочем, самым важным фактором Моржаретто считает цену.

«Важным фактором также должна стать и цена. Я не знаю, сколько он будет стоить, но конкуренты среди китайских и собранных в России из китайских компонентов кроссоверы стоят где-то 2,3−2,5 миллиона рублей. Я считаю, что Azimut будет успешным, если будет стоить от 2 до 2,3 миллиона рублей», – добавил эксперт.

Lada Azimut

Кстати, Lada Azimut – это новый кроссовер АВТОВАЗа, впервые показанный на ПМЭФ год назад. Он построен на платформе Vesta, а под капотом – модернизированные двигатели собственного производства: 1,6 литра мощностью 120 лошадиных сил и 1,8 литра на 132 лошадиных силы.

Старт серийного выпуска запланирован на сентябрь. В продажу новинка поступит ближе к концу года – в четвертом квартале.

Lada Azimut

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