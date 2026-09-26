Азимут — полноприводный гибрид! Первые фото Lada Azimut PHEV 4WD

«За рулем» опубликовал фото прототипа полноприводного гибридного Lada Azimut

На торжественном старте серийного производства кроссовера Lada Azimut АВТОВАЗ «засветил» еще одну версию, которая выйдет в серию позже.

Речь о полноприводной модификации с гибридной силовой установкой, о которой «За рулем» уже рассказывал. Известно, что полный привод на Азимуте будет применен именно в сочетании с гибридом. На АВТОВАЗе говорят, что конструктивно эта модификация уже полностью сложилась, и сейчас по ней запущен комплекс испытаний. Издание «За рулем» публикует первые фотографии гибридного полноприводного прототипа Lada Azimut.

Шильды на кузове проясняют первую техническую подробность: гибридная силовая установка Азимута будет подзаряжаемой – это плагин-гибрид, он же PHEV. Также можно предположить, что данная модифицация получит название Azimut PHEV 4WD. Нюансы конструкции, поставщики и сроки выхода пока неизвестны.

А вот турбо-версию Азимута, разработанную совместно с партнерами, АВТОВАЗ запустит совсем скоро.