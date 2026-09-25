Lada Azimut — будет гибрид и полный привод!

АВТОВАЗ работает над полноприводной гибридной версией кроссовера Lada Azimut

В обозримом будущем у кроссовера Lada Azimut появится не только турбомотор с классической АКП, но и полноприводная версия.

«Полный привод – это машина-гибрид, которая уже готова, на самом деле, и проходит сейчас испытания. По поводу ее продаж пока говорить слишком рано – мы осваиваем эту технологию», – рассказал на встрече с журналистами руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Напомним, 25 сентября серийные Азимуты начали сходить с конвейера в Тольятти – первые товарные машины получат два варианта силовой установки: 1.6 + 6МКП и 1.8 + вариатор.

Оба атмосферных двигателя прошли модернизацию и теперь развивают, соответственно 120 и 132 л.с. Кроссовер Азимут получил ряд функций, которые до этого на моделях Lada еще не встречались: среди них – обогрев передних боковых стекол, панорамная крыша с люком, электрорегулировка водительского кресла, боковые шторки безопасности, камера кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и другие.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал обо всех особенностях серийного Lada Azimut.