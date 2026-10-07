Три соперника Lada Azimut: эксперт раскрыл расклад сил в SUV-сегменте

Lada Azimut едет к покупателям: демо-кроссоверы прибудут в октябре, товарные — в ноябре

Продажи новинки стартуют в конце осени, а эксперты прочат ей место в тройке лидеров бренда.

Дилеры Lada готовятся к выходу нового флагманского кроссовера Azimut. Уже в октябре демонстрационные экземпляры появятся в шоу-румах, так что познакомиться с автомобилем смогут все желающие. Следом, в ноябре, в салоны придут и товарные машины, предназначенные для продажи. Об этом сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По оценке эксперта, у новинки хорошие шансы войти в топ-3 самых продаваемых моделей марки и занять как минимум десятую часть продаж бренда. Ставку делают на устойчивый интерес россиян к SUV-сегменту.

Главными соперниками Азимута Шапринский называет Haval Jolion, Tenet T4L и Belgee X50. При этом основным козырем отечественного кроссовера он считает максимальную приспособленность к российским зимним условиям, включая уникальную опцию – обогрев боковых передних стекол. Не менее важны доступность запчастей и невысокая стоимость владения.

По мнению специалиста, Azimut способен стать новым бестселлером в сегменте SUV. Однако потребуется время, чтобы заслужить доверие покупателей, а также усилия менеджмента АВТОВАЗа по продвижению модели.

Напомним, серийное производство флагманского кроссовера началось 25 сентября. На старте линейка двигателей включает модернизированные атмосферные моторы собственной разработки объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. Предлагаются 6-ступенчатая механика и вариатор.

В дальнейшем автомобиль получит турбомотор на 150 л.с. в паре с классическим автоматом.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!