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Автолюбителям не пришлась по душе новая модель Jaguar

Водители раскритиковали новый электрический фастбек Jaguar Type 01

Самый мощный фастбэк за всю историю Jaguar добрался до серийного производства – премьера Type 01 состоялась, и обсуждение получилось жарким.

Прообразом новинки послужил концепт Type 00, чей облик еще на этапе показа вызвал бурные споры в автомобильном сообществе. Серийная машина унаследовала эту неоднозначность, и реакция публики оказалась столь же острой.

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Autonews.ru просмотрел соцсеть X и отобрал самые яркие высказывания поклонников марки – от едких замечаний о дизайне до претензий к начинке и разгонной динамике.

Критика внешности Jaguar Type 01

Внешность новинки стала главной мишенью комментаторов.

Bonbonbonbons: Разве все электромобили обязаны выглядеть так, будто их склеил пятилетний ребенок из коробок? Jaguar должен делать то же, что и Renault: взять свои классические модели, переосмыслить их и электрифицировать.

Mark Naylor: Почему такие крошечные окна? Спорим, водить и парковать это будет полным кошмаром.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Andy Mitch: Выглядит абсолютно ужасно. Можно просто снять с него эмблему Jaguar и наклеить название любого из тех безликих китайских автомобилей. Им придется буквально заплатить мне, чтобы я согласился сесть за руль одного из них.

LordClutters: Это то, чего я бы ожидал, если бы дал холст детям, одержимых научной фантастикой. Jaguar должен вызывать «Ооооо», а это просто «о».

Owen Minor: Похоже на интерпретацию концепт-кара Chrysler 300 1997 года и гроба.

Chris: У меня нет особых предпочтений в дизайне автомобилей, но мои первые мысли таковы: он смешно широкий, этот капот сделает выезд с боковых дорог невозможным, а клиренс станет жертвой британских дорог на третьи сутки.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Претензии к интерьеру Jaguar Type 01

К салону вопросов тоже хватает: кому-то он кажется слишком пустым, кому-то – тесным и неудобным.

Yoi: Мне нравится – хороший седан. Экстерьер неплох, но не думаю, что когда-нибудь привыкну к интерьеру. Он выглядит таким базовым и стерильным.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Danny M.: Есть элементы, которые мне нравятся, но много того, что не нравится. Интерьер кажется особенно ущербным. Несмотря на размер и то, что это седан, задние сиденья у него как в купе 2+2, а багажник не намного больше, чем у Honda Fit.

Moonlit Monkey: В целом мне кажется, что это выглядит круто. Немного в стиле Бэтмобиля. Классно. Жалко только, что в интерьере ни кнопок, ни ручек.

Derrick Samuel: Я ненавижу то, что сейчас происходит с интерьерами автомобилей. Все плоское. Вероятно, так дешевле, поэтому неудивительно.

Sphere: Надеюсь, он дешевый, потому что этот «минималистичный» интерьер выглядит отвратительно.

Споры о мощности и рынке электромобилей

Динамика и позиционирование модели тоже не остались без внимания.

Chris Michel: Рынок уже высказался. Электромобили не нужны. Почти каждый автопроизводитель сократил инвестиции в эту чушь. У них остаточная стоимость, эквивалентная металлолому.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Dunken K Bliths: Хаха – 0-100 км за 3,2 секунды. Насколько эта штука тяжелая? Tesla Model 3 Performance разгоняется с 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Christian Davis: Те, кто довольно зол из-за отсутствия вариантов с ДВС, просто посмотрите на автомобильный рынок сегодня. Во многих местах электромобили теперь занимают около 50% рынка.

Sailing Asia: Был шанс действительно изменить направление дизайна – от старого длинного капота к чему-то более радикальному, – и они облажались. Миру не нужен еще один 1000-сильный чайник. Ему нужны разумная цена, надежность, отличные интерьеры и комфорт, ориентированный на клиента.

Отказ от ДВС и реакция поклонников марки

Часть аудитории восприняла смену курса как потерю прежнего Jaguar.

Tinfoil Explorer: Когда эти «люксовые» автопроизводители поймут, что автопилот FSD от Tesla – это базовый стандарт роскоши?

AS: Итак, боссы Jaguar списали свои лучшие машины, включая XE, XF, XJ, F-Pace, F-Type, I-Pace, ради этой дряни. Идеальный пример «зеленого» саботажа. Точно так же, как VAG избавился от Seat, Bugatti.

Jaguar Type 01
Jaguar Type 01

Azimuth: Круто. С новым стилем можно смириться, однако впереди не предвидится бензинового автомобиля. Все кончено. Отставки руководства должны происходить прямо сейчас.

О том, что интерес к электромобилям будет только расти, «За рулем» уже уже рассказывал.

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Источник:  Autonews.ru
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