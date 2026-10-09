Volkswagen отзывает новые электрокары

Volkswagen отзывает электрокары ID. Polo из-за ремней безопастности

Под отзыв в Европе попали 1109 электрических хетчбэков Volkswagen ID. Polo. Об этом пишет AutoEvolution со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта Германии.

Кампания затрагивает машины, собранные на испанском заводе с 21 июля по 2 сентября 2026 года. Причина – дефект крепежа пассажирского ремня безопасности: при ДТП он способен сработать неправильно, а значит, передний пассажир рискует получить тяжелые травмы.

Что дальше? Все попавшие под отзыв ID. Polo ждет проверка в сервисных центрах. Если потребуется, передний ремень заменят целиком.

Кстати, премьера модели состоялась совсем недавно – в конце апреля 2026 года. Хетчбэк доступен в электрических модификациях, а цена стартует с €24 995 (примерно 2,2 млн руб. по текущему курсу).

Нынешняя осень вообще выдалась для Volkswagen хлопотной. В сентябре марка отправила в сервис более 2,1 млн автомобилей по всему миру – виноват оказался крепежный болт рулевого механизма, который слишком быстро ржавеет.

Volkswagen ID. Polo

О том, почему электромобили уверенно набирают популярность в России, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!