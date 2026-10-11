Жилой модуль премиум-класса подходит для всех европейских и японских пикапов

Podlunsek Revolux: премиальный автодом весом 706 кг для европейских и японских пикапов

Словенская компания Podlunsek представила легкую версию жилого модуля Revolux – снаряженная масса которого составляет всего 706 кг.

Модель 2.5 совместима со всеми европейскими и японскими пикапами с двойной кабиной, включая Mercedes X-Class, VW Amarok, Toyota Hilux и Nissan Navara. Для более крупных автомобилей, таких как Ford F-150 и RAM, предусмотрена версия 2.8.

Секрет малого веса кроется в конструкции: каркас образуют четыре формованных элемента из углеволокна – альков, задняя часть, крыша и основание кровати. Боковые стенки выполнены из стеклопластиковых сэндвич-панелей толщиной от 30 до 50 мм. Карбон также усиливает критически важные узлы, например выдвижной стол.

Внутри – полноценное жилое пространство. Кровать размером 160 на 200 см вмещает двух-трех человек, а с опциональной секцией ширина спального места увеличивается до 190 см.

Кухонный блок оснащен плитой и мойкой, рядом – холодильник на 92 литра. Ванная комната с душем и туалетом обеспечивает достойный комфорт вдали от цивилизации.

Для хранения предусмотрены высокий платяной шкаф, пять навесных шкафчиков, отсек для обуви и напольные ящики общим объемом 80 литров.

Автономность – важная особенность автодома. Штатное газовое отопление подходит для зимы благодаря всесезонной изоляции. Альтернатива – дизельный отопитель Alde Compact 4000D и варочная панель Wallas 600D, использующая топливо из бака пикапа.

Базовая панель Simarine Caravan контролирует аккумулятор, энергопотребление, уровень воды и температуру. На выбор предлагаются четыре энергосистемы – от AGM-аккумулятора на 130 ампер-часов до двух литиевых батарей общей емкостью 200 ампер-часов с инвертором на 1600 ватт.

С двумя солнечными панелями по 175 ватт автономное пребывание без внешней электросети достигает 10-14 дней.

Отделка под дерево Oak-Elite и четыре цвета обивки – Mint, Stone, Dune и Graphite подчеркивают премиальный статус модели.

Онлайн-конфигуратор предлагает более ста вариантов сочетаний.

Модуль съемный: доехав до места, его можно снять и отправиться на экскурсию на самом пикапе.

Цена новинки – от 53 000 до 95 000 евро в зависимости от комплектации.

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