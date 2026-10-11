Индийский «соперник» Jeep Wrangler выходит на рынок за смешные деньги

Mahindra Thar OG представили на рынке Индии по цене от 9 060 евро

Mahindra выводит на индийский рынок внедорожник Thar OG, который внешне очень напоминает Jeep Wrangler.

Диапазон цен на новинку в пересчете с рупий – примерно от 9 060 до 16 675 евро, что делает ее одним из самых доступных предложений в сегменте.

Mahindra Thar OG

Базовая версия AXT оснащается 1,5-литровым дизельным двигателем CRDe и задним приводом. В топе находится версия ZXT с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, полным приводом и автоматической коробкой передач.

Важно уточнить, что этот пересчет не означает, что автомобиль стоил бы столько же в Европе: здесь не учитываются налоги, расходы на сертификацию и затраты на официальные продажи.

Для сравнения, Jeep Wrangler в США стоит от около 33 100 евро. Даже при прямом сравнении с американской начальной ценой без учета налогов разница остается существенной: стоимость самой дорогой версии Thar OG значительно ниже этой отметки.

Уже базовая комплектация AXT предлагает оснащение, которое не ассоциируется с утилитарным коммерческим транспортом: электроусилитель руля, систему стабилизации с функцией предотвращения опрокидывания, кнопку запуска двигателя, две подушки безопасности, каркас безопасности и кондиционер с дефлекторами для задних пассажиров.

Версия LXT добавляет HD-дисплей мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма, круиз-контроль, а также поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Топовая ZXT дополнительно включает светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, беспроводную зарядку для смартфона, дисковые тормоза на всех четырех колесах, систему контроля давления в шинах, камеру заднего вида и передние датчики парковки. Количество подушек безопасности увеличивается до шести, включая подушки HPTS для повышенной защиты пассажиров.

Для езды по бездорожью в полноприводных версиях предусмотрена электронная блокировка дифференциала и три режима движения в зависимости от типа покрытия: грязь, песок и снег.

Однако вопрос цены остается чисто теоретическим, поскольку ни Thar OG не поставляется в Европу, ни новый Wrangler больше не доступен для заказа.

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