Скидка в полмиллиона: стоит ли брать отечественный экономичный кроссовер сейчас

Evolute i-Joy и i-Space подешевели в РФ: скидки до 551 000 рублей за наличные

Кроссоверы Evolute стали в России доступнее. Прямые скидки распространяются на компактный электрокар i-Joy и семейный гибрид i-Space в исполнениях с передним и полным приводом 2026 года выпуска. При оплате наличными выгода доходит до 551 тыс. рублей.

Схема у каждой модели своя: где-то действует только «общий» дисконт, а где-то к нему добавляется отдельная повышенная скидка за наличный расчет.

Evolute i-Joy: скидки и цены 2026 года

Отдельного повышенного дисконта за наличные у Evolute i-Joy не предусмотрено. Покупателю доступны только «общие» прямые скидки.

Для начальной комплектации «Бизнес» такой дисконт составляет 121 600 рублей – это 3,9% от цены в 3 002 400 рублей. Топовая версия «Сити+» подешевела сильнее: 151 600 рублей (4,6%) при прайсе 3 172 400 рублей.

Актуальный i-Joy вышел на рынок в декабре прошлого года. Под этим именем продается ребрендированная китайская модель Dongfeng Nammi 06: единственный электродвигатель на передней оси развивает 163 л. с. и 290 Нм, а до «сотни» машина разгоняется за 8 секунд. Батарея емкостью 51,87 кВт·ч обеспечивает запас хода до 386 км по циклу WLTP.

Evolute i-Joy

Evolute i-Space: 546 000 рублей за наличные

Гибридному семейному кроссоверу i-Space положены сразу две прямые скидки. Одна работает при любом способе приобретения, вторая – только при оплате наличными. Для пятиместной версии «общая» выгода равна 87 500 рублей (2,44%), для семиместной – 77 500 рублей (2,1%). Наличный же бонус у обоих исполнений одинаковый: 546 000 рублей, или 14,8-15,2%.

С учетом этого пятиместный PHEV с 160 кВт, батареей на 25,1 кВт·ч и 1,5-литровым ДВС при переднем приводе стоит 3 497 500 рублей, а с наличной скидкой – 3 039 000. Семиместная версия с теми же агрегатами: 3 607 500 рублей против 3 139 000.

Evolute i-Space

Пятиместный салон появился у i-Space после рестайлинга осенью прошлого года. Тогда же доработали последовательную гибридную установку: электромотор теперь выдает 218 л. с. и 330 Нм, а новая батарея емкостью 25,1 кВт·ч увеличила запас хода на электротяге до 165 км. Суммарно обновленный кроссовер способен проехать до 1250 км.

Полноприводный i-Space 4x4: 551 000 рублей

Версия 4x4 продается исключительно с пятиместным салоном, и скидки здесь тоже зависят от способа оплаты. «Общий» дисконт невелик – 61 000 рублей (1,6%). Зато при покупке за наличные экономия достигает 551 000 рублей (14,2%): цена опускается с 3 829 000 до 3 339 000 рублей.

Электрическая часть у такого i-Space 4x4 развивает 367 л. с. и 470 Нм, бензиновый двигатель добавляет 90 л. с. (66 кВт). Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 25,1 кВт·ч позволяет проехать до 124 км только на электротяге по циклу WLTC, а суммарный запас хода по тому же циклу доходит до 1000 км.

Продажи полноприводного гибрида начались в январе текущего года. Собирают его, как и остальные модели Evolute, на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Задние колеса вращает дополнительный электромотор, а электроника сама распределяет тягу между осями в зависимости от дорожных условий.

Недавно гибридный i-Space впервые попал в «десятку» самых продаваемых моделей сегмента кроссоверов и внедорожников России. За 39-ю неделю 2026 года, с 21 по 27 сентября, в стране реализовали 354 такие машины.

Сама марка Evolute в августе вернула себе лидерство по продажам новых электромобилей. За последний месяц лета был продан 621 автомобиль бренда – это 28% от всех новых электрокаров, купленных в стране за этот период.

Если говорить о размере выгод, то у i-Joy скидки скромнее – от 121 600 до 151 600 рублей, тогда как у гибридов при оплате наличными они достигают 546 000-551 000 рублей, а «общие» дисконты на i-Space 4x4 остаются самыми небольшими.

О другом автомобиле, который в России резко подешевел, «За рулем» уже рассказывал.

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