Продается «шестерка» с чешскими деталями, родными шинами и документами СССР. Недешево

В Саратове продают ВАЗ-2106 1988 года с пробегом 4330 км за 1,6 млн рублей

В Саратове на продажу выставлен ВАЗ-2106 1988 года выпуска, который за почти четыре десятилетия проехал всего 4330 километров.

За свою машину владелец просит 1 600 000 рублей. Как отмечается в объявлении, у автомобиля один хозяин, а пробег – честный.

ВАЗ-2106 1988 года выпуска

Продавец подчеркивает, что с ценой не ошибся, поскольку речь идет об исключительно сохранном экземпляре: многие комплектующие имеют чехословацкое происхождение, установлены родные шины, а номера и документы времен СССР находятся в состоянии новых.

Под капотом у «шестерки» бензиновый двигатель объемом 1,3 литра мощностью 64 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач, привод у автомобиля задний.

Кузов окрашен в бежевый цвет, руль левый, речь идет о первом поколении модели в комплектации 1.3 MT 21063.

Напомним, что ВАЗ-2106 выпускался Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2001 год. «Шестерка» является второй по массовости моделью после «копеечного» семейства: за 30 лет выпущено более 4,2 млн штук.

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