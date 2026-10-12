В РФ прекращены поставки трех моделей Geely. Когда закончатся запасы у дилеров

Дилеры оценили запасы популярных моделей Geely в России после появления информации о том, что поставки кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface из Китая прекращены. По оценке ГК «Рольф», автомобилей этих моделей хватит ориентировочно до конца осени. Как рассказал директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов, автомобилей Geely Monjaro, Atlas и Preface должно хватить ориентировочно до ноября. При этом сервисное обслуживание автомобилей продолжится в обычном режиме.

В «Авилоне» сообщили, что Monjaro, Atlas и Preface из ранее поставленных партий пока доступны для покупки, однако после прекращения поставок компания ожидает постепенного сокращения предложения этих моделей на российском рынке. Конкретные сроки распродажи оставшихся автомобилей там прогнозировать не стали, поскольку они будут зависеть от спроса. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов подчеркнул, что прекращение поставок отдельных моделей не означает ухода Geely с российского рынка.

О том, что Geely прекратила поставки кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface в РФ, ранее сообщил заместитель генерального директора Geely Motors в России Алексей Марков. Именно на этих трех моделях основана автомобильная линейка новой российской марки Volga.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!