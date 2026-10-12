Седан калининградской сборки подешевел: называем цены

АмберАвто снизил цены на электрический седан А5 в октябре на 50 тыс. рублей

Калининградский бренд АмберАвто, принадлежащий заводу « Автотор», переписал ценники на свой электрический седан АмберАвто А5. Обе комплектации стали доступнее – минус 50 тыс. рублей, что в среднем дает 1,4%. Такие данные «Автоновости дня» получили, отслеживая прайс-листы марки.

Теперь версия «Комфорт» стоит 3 400 000 рублей, а «Бизнес» – 3 600 000 рублей. В обоих случаях речь о снижении на те же 50 000 рублей.

Технически машина повторяет китайскую JMEV Yi. На передней оси трудится один синхронный электромотор мощностью 160 л. с. и с крутящим моментом 225 Нм. Максимальная скорость ограничена 140 км/ч, а батарея на 63 кВт·ч обещает до 520 километров пробега по циклу NEDC.

Габаритами новинка близка к привычным россиянам Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и Toyota Corolla: 4675 мм в длину, 1835 мм в ширину, 1480 мм в высоту, колесная база – 2750 мм. Подвеска полностью независимая – стойки «МакФерсон» спереди и многорычажная конструкция сзади.

АмберАвто А5

Оснащение комплектаций Комфорт и Бизнес

Уже в базовой «Комфорт» есть светодиодная оптика, 17-дюймовые литые диски и салон из темной экокожи. Плюс система контроля давления в шинах, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, 7-дюймовая цифровая приборка и мультимедиа с тачскрином на 14,6 дюйма. Аудиодинамиков, правда, всего два, зато кнопка запуска двигателя на месте.

Стандартный набор включает и подогрев батареи, подсветку багажника, датчик дождя, камеру заднего вида с линиями разметки и задний парктроник. Есть электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold и электрорегулировка водительского кресла в шести направлениях. «Зимний пакет» тоже в списке – сюда вошли обогревы наружных зеркал, передних сидений, руля и заднего стекла.

АмберАвто А5

Топовая «Бизнес» снаружи отличается 18-дюймовыми литыми дисками, а внутри – светлым салоном с мягкой обивкой дверей. Здесь добавили бесключевой доступ, зеркала в противосолнечных козырьках и преднатяжители передних ремней. Напоминание о непристегнутых ремнях на задних сиденьях тоже имеется.

К тому же в «Бизнес» есть передние и задние шторки безопасности, антибликовое покрытие, автоматическое складывание зеркал заднего вида и атмосферная подсветка интерьера. Переднее пассажирское кресло регулируется электрически в шести направлениях. Любителям электроники – камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и расширенный набор систем активной безопасности.

О другой китайской новинке, которая готовится к выходу в России, «За рулем» уже рассказывал.

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