Самый продаваемый автомобиль Китая привезут в Россию: что о нем известно?

Geely EX2 (Xingyuan): официальные поставки в Россию начнутся в ближайшие месяцы

Китайский электрокар Geely EX2, известный на родине как Xingyuan, готовится к официальному дебюту в России. О таких планах рассказал источник в дилерском сообществе. По его словам, продажи должны начаться в ближайшие месяцы.

Что за машина? Хетчбэк B-класса длиной 4135 мм с колесной базой 2650 мм – по габаритам это типичный городской автомобиль. Под капотом стоит электромотор на 116 сил, максимум скорости – 130 км/ч. Батарея на 39,4 кВт·ч позволяет проехать до 395 км по циклу NEDC, а зарядка с 30 до 80% занимает 21 минуту. Багажник – 375 литров, плюс есть 70-литровый отсек спереди. Клиренс – 160 мм.

Geely EX2

Родина модели – Китай, где ее продают с 2024 года. Стартовая цена там – от 69,8 тысячи юаней, то есть примерно 887,5 тысячи рублей по текущему курсу. За полтора года разошлось более 800 тысяч экземпляров, и по итогам января – августа Xingyuan сохранил звание самого популярного автомобиля страны. В 2025-м и первой половине 2026-го он возглавлял китайский авторынок.

Экспортная версия уже добралась до ряда стран, в том числе до Белоруссии. Там электрокар оценили в 39,9 тысячи белорусских рублей – это около 1,1 миллиона российских. Правда, поставки в Россию пойдут напрямую из Китая, а не через соседнюю страну.

Интерьер Geely EX2

О другом кроссовере Geely, набирающем популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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