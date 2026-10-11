Brembo Greenance Plus: тормоза, которые почти не пылят

Новый комплект дисков и колодок Brembo снижает износ до 80% и выбросы пыли до 90%

Приближение в EC стандарта Euro 7 ужесточает требования не только к выхлопу, но и к частицам, которые образуются при торможении. Этим требованиям отвечает новый комплект Brembo Greenance Plus для вторичного рынка – единая система «диск-колодка», где оба элемента подобраны друг под друга.

Главная техническая особенность – двухслойное покрытие без никеля, нанесtнное методом лазерной наплавки металла (LMD, Laser Metal Deposition). Это создает износостойкую рабочую поверхность, которая снижает интенсивность износа и пылеобразования, не ухудшая эффективность торможения. Технология подходит как для цельных, так и для составных (плавающих) дисков.

По данным производителя, в сравнении с обычным необработанным диском из серого чугуна достигаются следующие показатели: снижение износа поверхности – до 80% (стендовые испытания с соответствующими колодками), сокращение выбросов тормозной пыли – до 90% (стенд по циклу WLTP-Brake), снижение воздействия на окружающую среду – до 85% по оценке жизненного цикла (LCA), подтвержденной независимой организацией.

Значения с приставкой «до» зависят от условий испытаний и профиля эксплуатации, поэтому важен правильный подбор диска и колодки под конкретный автомобиль.

Практичное дополнение – маркировка Easy Check с логотипом Brembo на рабочей поверхности. Когда символ исчезает, это значит, что диск достиг предела износа и требует замены, что упрощает визуальный осмотр и делает обслуживание прозрачнее.

Комплект подходит для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта с разными типами силовых установок. Greenance Plus расширяет линейку Beyond и предлагает современное системное решение для послепродажного обслуживания, ориентированное на долговечность, снижение выбросов вредной пыли и простой контроль износа.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!