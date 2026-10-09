Надежный японский кроссовер нового поколения добрался до России

Subaru Outback, завезенный по параимпорту, оценили в РФ от 9,7 млн рублей

Российские дилеры начали продажи Subaru Outback седьмого поколения – автомобили завозят в страну через параллельный импорт.

Мировая премьера модели прошла в апреле 2025 года на автосалоне в Нью-Йорке, и теперь легендарный универсал повышенной проходимости превратился в полноразмерный премиальный кроссовер с высоким кузовом, дорожным просветом 220 мм и брутальным внедорожным дизайном.

Subaru Outback седьмого поколения

Габариты заметно выросли: длина составляет 4880 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1715 мм при колесной базе 2745 мм. Багажник вмещает 530 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1211 литров. Под капотом – атмосферный оппозитный двигатель объемом 2,5 литра, мощностью 186 л.с., работающий в паре с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом.

Разгон до сотни занимает 9,5 секунды, максимальная скорость – 205 км/ч.

Впервые на Outback появился электроусилитель руля с двойной шестерней, а система X-Mode адаптирует привод к снегу, грязи или песку.

Интерьер получил 12,1-дюймовый сенсорный дисплей и 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, при этом климат-контроль остался на физических кнопках. Покупателям доступны две комплектации – Premium и Touring, девять цветов кузова и три варианта отделки салона. Топовая версия может похвастаться кожей Nappa, панорамной крышей, вентиляцией передних сидений, подогревом заднего ряда, аудиосистемой Harman Kardon и системой кругового обзора.

Точные условия покупки стоит уточнять в конкретных автоцентрах. Так, в Москве цена на новинку в некоторых автоцентрах стартует от 9 695 000 рублей.

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