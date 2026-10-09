Рынок наводнили Hyundai Tucson: цены стартуют с 3,4 млн

В РФ продают сотни новых кроссоверов Hyundai Tucson, включая удлиненную версию L

Отечественный авторынок переживает нашествие новых Hyundai Tucson.

Речь идет о сотнях автомобилей четвертого поколения, преимущественно в удлиненной версии L китайской сборки. Также встречаются машины из Казахстана.

Самый доступный вариант обойдется в 3,4 млн рублей. За эти деньги в Казани предлагают дорестайлинговый Tucson L 2023 года с богатым оснащением. В него входят вертикальный 10,4-дюймовый экран, панорамная крыша, кожаный салон, камеры и парктроники. Обновленная версия стартует от 3,65 миллиона – такие предложения есть в Симферополе и Адыгее. У рестайлинга другой дизайн салона с изогнутой панелью из двух 12,3-дюймовых экранов.

Технически машины отличаются. «Казахстанские» версии оснащены 2,0-литровым атмосферником на 149 л.с. с шестиступенчатым автоматом и полным приводом. «Китайские» Tucson L получили 1,5-литровый турбомотор на 200 лошадей в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Цены на 200-сильные кроссоверы 2025-2026 годов в регионах варьируются от 3,7 до 3,85 миллиона рублей. Крупные дилеры в Москве, Питере и других мегаполисах просят от 3,95 до 5,05 миллиона.

Еще несколько десятков машин доступны под заказ по цене от 3,5 до 5 миллионов рублей.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!